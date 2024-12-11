Три дворца планируют построить в Астане в ближайшее время: самые дорогие госзакупки осени

Если сравнить самые дорогие госзакупки лета и осени, первое, что бросается в глаза – снижение рекордных сумм. Так, если летом 6 из десяти закупок была более 20 млрд тенге, то осенью чиновники были гораздо скромнее в трате денег налогоплательщиков: превысила сумму в 20 млрд только одна закупка. Это строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы.

На грандиозный коммунальный объект власти мегаполиса выделили более 32 млрд тенге. Стройка рассчитана на 2 года. В технико-экономическом обосновании проекта говорится, что коллектор обеспечит централизованным водоотведением присоединенный к городу Алматы Наурызбайский район, части Алатауского района и части Илийского района Алматинской области.

В целом, судя по закупкам осени, комфортнее станет жить практически в каждом регионе Казахстана.

Так, на третьем месте осеннего ТОП-10 расположился акимат города Каражал области Улытау. Здесь планируют подключить к газу поселок Жайрем и город Каражал. Для этого строят отвод от магистрального газопровода и прочую инфраструктуру газоснабжения.

Выделяют на это региональные власти более 15,2 млрд тенге.

В Шымкенте хотят построить центр реабилитации инвалидов за 12,2 млрд тенге, а в Северо-Казахстанской области продолжается реконструкция многострадального Булаевского водопровода за 12,1 млрд тенге.

Не вошли в ТОП-10 котельная в Талдыкоргане за 9,7 млрд тенге, газопровод в Уральске за 9,1 млрд тенге и другие проекты, но деньги на них уже выделены, главное теперь – чтобы каждая тенге была направлена по назначению и в срок.

Но особенно бросается в глаза среди дорогих закупок осени начинания чиновников акимата Астаны. 6 из 10 крупнейших осенних закупок Казахстана были сделаны управлениями столицы.

Так, к примеру, выделено финансирование строительства сразу трех многофункциональных комплексов Астаны.

Судя по описанию двух из них, это точно будут дворцы школьников с множеством творческих кружков и спортивных секций.

В ТЭО к многофункциональному комплексу в районе Нура столицы за 11,3 млрд тенге прописано строительство театральных студий, библиотек и даже спортзала с бассейном.

«Комплекс представляет собой 3-х этажное, прямоугольное в плане здание с зрительным залом на 200 мест и со множеством помещений для занятий детей творчеством различного направления», - говорится в техспецификации.

Аналогичное заключение есть и в техспецификации многофункционального комплекса, планируемого к строительству в районе «Сарыарка» столицы, однако сумма на него заложена чуть меньше – 10,7 млрд тенге.

Возможно, это связано с тем, что в нем не будет бассейна. Во всяком случае, «Голос народа» среди множества документов ничего связанного с бассейном в данном комплексе не нашел.

Еще интереснее обстоит дело с третьим дворцом, который планируют построить в районе «Алматы» столицы за 11 млрд тенге.

Основные документы, раскрывающие суть проекта, видимо залиты на портал госзакупок неправильно, во всяком случае на редакционных компьютерах открыть архивированные файлы не удалось.

Но, скорее всего, проект схож с двумя другими. И строить все три дворца школьников будет одна и та же строительная компания – ТОО «BiGlobal». Примечательно, что строить все МФК планируется в рамках работ по возведению жилых зданий и сооружений.

Кроме того, в столице нашли деньги на реконструкцию стадиона имени Мунайтпасова. Строить его, кстати, тоже будут как жилое здание и тоже - ТОО «BiGlobal».

Также в столице планируют строить многоквартирный жилой комплекс в районе вокзала Нурлы жол за 11,3 млрд тенге. Для кого – в технической спецификации не говорится, однако обозначено, что у дома должен быть паркинг и детский городок. Состоять ЖК будет из двух очередей, в каждой из которых – 6 блоков в 5 этажей на 280 квартир.

Полный список самых дорогих закупок осени 2024 года – ниже.