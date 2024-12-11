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11.12.2024, 11:01

Тарифы на электроэнергию от ВИЭ утвердили в Казахстане

Новости Казахстана 0 359

Министр энергетики приказом от 28 ноября 2024 года утвердил фиксированные тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом установлены следующие размеры тарифов:

  • для ветровых электростанций – 22,68 тенге/кВтч (без НДС);
  • для ветровой электростанции "Астана ЕХРО-2017" мощностью 100 МВт – 59,7 тенге/кВтч;
  • для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния – 34,61 тенге/кВтч;
  • для гидроэлектростанций – 41, 23 тенге/кВтч;
  • для биогазовых установок – 32,23 тенге/кВтч.

Приказ вводится в действие  21 декабря 2024 года.

Фиксированные тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, утверждаются на основании требований закона РК "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

В статье 1 данного закона говорится, что возобновляемые источники энергии – источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды:

  • энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды;
  • геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов;
  • антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии.

Фиксированные тарифы для покупки электрической энергии от ВИЭ, не распространяются на:

  • энергопроизводящие организации, имеющие объекты по использованию возобновляемых источников энергии, срок эксплуатации которых превысил срок окупаемости, установленный в утвержденном и согласованном с уполномоченным органом или местным исполнительным органом технико-экономическом обосновании;
  • гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше 35 мегаватт и (или) водохранилищами, обеспечивающими более чем суточный срок регулирования, за исключением введенных в эксплуатацию после 1 января 2016 года.
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