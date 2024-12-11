Тарифы на электроэнергию от ВИЭ утвердили в Казахстане

Приказом установлены следующие размеры тарифов:

для ветровых электростанций – 22,68 тенге/кВтч (без НДС);

тенге/кВтч (без НДС); для ветровой электростанции "Астана ЕХРО-2017" мощностью 100 МВт – 59,7 тенге/кВтч;

тенге/кВтч; для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния – 34,61 тенге/кВтч;

тенге/кВтч; для гидроэлектростанций – 41, 23 тенге/кВтч;

тенге/кВтч; для биогазовых установок – 32,23 тенге/кВтч.

Приказ вводится в действие 21 декабря 2024 года.

Фиксированные тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии, утверждаются на основании требований закона РК "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".

В статье 1 данного закона говорится, что возобновляемые источники энергии – источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов, включающие в себя следующие виды:

энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды;

геотермальная энергия: тепло грунта, подземных вод, рек, водоемов;

антропогенные источники первичных энергоресурсов: отходы потребления, биомасса, биогаз и иное топливо из отходов потребления, используемые для производства электрической и (или) тепловой энергии.

Фиксированные тарифы для покупки электрической энергии от ВИЭ, не распространяются на: