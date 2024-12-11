18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.93
542.52
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.12.2024, 11:20

Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики

Новости Казахстана 0 377

Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана. Об этом 11 декабря 2024 года рассказали в Министерстве туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/danial.akhmetov.official, Instagram/olgarypakova_official
Фото: Instagram/danial.akhmetov.official, Instagram/olgarypakova_official

Из распространенного в среду релиза следует, что с участием министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова прошло итоговое заседание Федерации легкой атлетики Казахстана за 2024 год. В мероприятии приняли участие президент Федерации легкой атлетики Даниал Ахметов, руководители региональных федераций, спортсмены и представители Федерации.

Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:53

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

На заседании Даниал Ахметов представил отчет о проделанной работе федерации, отметив ряд важных достижений. Среди них – высокие результаты и победы казахстанских атлетов на международных соревнованиях, а также новые инициативы, направленные на развитие легкой атлетики.

"В ходе заседания Даниал Ахметов объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру прославленной легкоатлетки, чемпионки Олимпиады в Рио-де-Жанейро Ольги Рыпаковой на должность президента Федерации. Участники заседания, включая руководителей региональных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали ее кандидатуру".Пресс-служба МТС РК

Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:53

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Министр Ербол Мырзабосынов поблагодарил Даниала Ахметова за плодотворную работу в качестве президента федерации и пожелал успехов Ольге Рыпаковой в ее новой должности.

"Легкая атлетика – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. На сегодняшний день более 360 тысяч наших соотечественников профессионально занимаются этим видом спорта. Поэтому мы должны вывести легкую атлетику на новый уровень и усилить её популярность на международной арене. На сегодняшнем заседании произошли важные изменения в работе Федерации. Даниал Ахметов, возглавлявший Федерацию на протяжении нескольких лет, завершает свои полномочия. Благодарю его за значительный вклад в развитие спорта. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты достигли выдающихся успехов на международных соревнованиях. Теперь должность президента Федерации занимает олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты", – отметил Ербол Мырзабосынов.

Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:53

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В завершение заседания министр поручил Ольге Рыпаковой уделить особое внимание развитию международного сотрудничества в легкой атлетике, подготовке спортсменов и резервов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...