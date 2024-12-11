Верблюд раздавил ребенка и мужчину в Аральске

Пострадавших доставили в Аральскую многопрофильную центральную районную больницу.

"Когда девочка поступила к нам, она была без сознания, из ушей шла кровь. Провели обследование, и оказалось, что у нее трещины в височной части черепа. Хорошо, что не было гематом в тканях мозга и кровоизлияний. Была консультация с нейрохирургами областной детской больницы. Рекомендовано консервативное лечение", – сказал заведующий отделением Аральской многопрофильной центральной районной больницы Турганбек Ерсеитов.

Как выяснилось, маленькая Тамила возвращалась с отцом из детского сада.

"Верблюд весит от 500 кг, и удар при столкновении мог стать причиной смерти. Чудо, что мой ребенок жив после такого удара. Конечно, предстоит восстановление, она ведь испытала, кроме физической боли, еще и большой стресс", – отметила мама девочки Нагима Жумагалиева.

Отец девочки не пострадал. А его дочь была в тяжелом состоянии, но сейчас ее здоровью ничего не угрожает.