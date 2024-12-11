Майор полиции получил срок за смертельное ДТП

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес приговор в отношении майора полиции за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Суд установил, что в июле 2024 года мужчина, управляя автомобилем Kia Sportage, двигался по автодороге Актобе - Акжар с превышением скорости (121 километр в час) и нарушил боковой интервал. В поселке Акжар-1 он совершил наезд на велосипедиста и его пассажира, которые ехали по правому краю дороги.

После происшествия подсудимый скрылся с места ДТП, не сообщив о случившемся в органы внутренних дел. В результате аварии оба пострадавших скончались на месте от полученных травм.

"Приговором суда подсудимый С. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. На основании статьи 49, части 1 подсудимый лишен специального звания майора полиции", - говорится в сообщении.

Суд, учитывая наличие у подсудимого малолетних детей, признал это смягчающим обстоятельством, но также отметил отягчающий фактор - нарушение присяги сотрудником полиции.

Приговор не вступил в законную силу.