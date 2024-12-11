Северный циклон принесет в Казахстан снегопады и метели

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - 12, 13 и 14 декабря, передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

На большую часть территории Казахстана будет влиять ложбина северного циклона, что принесет неустойчивую погоду. Ожидается снег, метели и порывистый ветер. В западных регионах, а также днем 13 декабря, в течение суток 14 декабря на юге и на юго-востоке страны прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

"Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны до 0-8 мороза, на остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью на северо-западе, севере до 3-10 мороза, в центре Казахстана до 5-13 мороза, на востоке до 10-20 мороза, на юго-востоке республики до 0-10 мороза, в южных областях до 8 мороза - 2 тепла", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на зиму-2024/2025 в Казахстане. Отмечается, что в целом зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.