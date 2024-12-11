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11.12.2024, 15:19

Казахстанец подал в суд на налоговую из-за пенсии и выиграл

Новости Казахстана 0 435

Суд признал незаконным приостановление операций по пенсионному счету главы крестьянского хозяйства, указав на нарушение его конституционных прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, глава крестьянского хозяйства (пенсионер) в Карагандинской области выращивал зерновые и зернобобовые культуры.

Налоговый орган за непредоставление отчетности за 2020 год распорядился о приостановлении операций по всем 7 банковским счетам КХ, в том числе для начисления пенсии.

Глава КХ обжаловал это решение в суде, указав незаконным приостановление расходных операций по банковскому счету, открытому для получения пенсии, и не связанному с предпринимательством.

СМАС удовлетворил иск в связи со следующим:

  • Уведомления и распоряжения выставлены в отношении главы КХ как ИП по требованиям Налогового кодекса.
  • По заявлению-анкете на выпуск пластиковой карточки (2019 г.) истцом указано об открытии счета для зачисления пенсионных выплат из государственного бюджета.
  • Согласно выписке из банка, на данный счет производится исключительно начисление пенсии, иных поступлений, связанных с предпринимательством истца, не имеется.

"Конституция гарантирует гражданину РК минимальный размер зарплаты и пенсии, соцобеспечение по возрасту и иным законным основаниям", - напомнили в суде.

В связи с этим СМАС признал приостановление расходных операций по банковскому счету, открытому для получения пенсии, не соответствующим принципам законности и соразмерности, поскольку нарушает конституционное право истца на получение гарантируемой государством пенсии.

Оспариваемые распоряжения налогового органа отменены. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области сельчанин подал судебный иск на главу крестьянского хозяйства о взыскании 13,5 млн тенге невыплаченной заработной платы.

Также, если у плательщика есть долги по соцплатежам, его банковский счет могут арестовать. Однако депутаты предложили смягчить норму, чтобы аресту подвергалась не вся сумма.

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