Бесплатные услуги в поездах Нацперевозчика: что входит в ваш билет

Путешествуя поездом, пассажиры имеют право на некоторые бесплатные удобства и услуги, которые включены в стоимость билета. Узнайте, на что вы можете рассчитывать, рассказывает Tengri Travel.
Что можно получить бесплатно в поездах Нацперевозчика? На этот вопрос нам ответили в пресс-службе "Пассажирские перевозки".
В поездах дальнего следования пассажирам доступно несколько бесплатных услуг в зависимости от типа поезда:
Бесплатная вода
В стандартных поездах пассажирам предоставляется горячая вода для чая. В поездах "Тальго" установлены кулеры с теплой и холодной питьевой водой.
Средства гигиены
По данным Нацперевозчика, в каждом туалете доступны бесплатные гигиенические принадлежности, такие как туалетная бумага и мыло.
Микроволновая печь
В компании сообщили, что в стандартных поездах предусмотрены микроволновые печи для разогрева еды.
Бесплатный доступ к мультимедийному порталу
"Во всех поездах пассажирам предоставляется бесплатный доступ к мультимедийному порталу, где можно смотреть фильмы, слушать музыку, аудиокниги и читать электронные книги, что делает поездку более увлекательной", – отметили в пресс-службе.
Место для багажа
В компании напомнили, что в поездах "Тальго" пассажиры могут бесплатно перевозить багаж весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты.
"В стандартных поездах допустимый вес ручной клади составляет до 35 килограммов, а размеры – до 200 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты", - сообщили в пресс-службе.
Медицинская аптечка
По правилам Нацперевозчика в каждом вагоне у проводника должна быть аптечка для оказания первичной медицинской помощи.
Консультации по маршруту и расписанию
Пассажиры могут бесплатно получить информацию о маршруте, расписании и правилах поездки у проводников или через специальные информационные системы, установленные в поездах, отметили в пресс-службе.
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