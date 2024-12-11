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11.12.2024, 15:32

Бесплатные услуги в поездах Нацперевозчика: что входит в ваш билет

Новости Казахстана 0 501

Путешествуя поездом, пассажиры имеют право на некоторые бесплатные удобства и услуги, которые включены в стоимость билета. Узнайте, на что вы можете рассчитывать, рассказывает Tengri Travel.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что можно получить бесплатно в поездах Нацперевозчика? На этот вопрос нам ответили в пресс-службе "Пассажирские перевозки".

В поездах дальнего следования пассажирам доступно несколько бесплатных услуг в зависимости от типа поезда:

Бесплатная вода

В стандартных поездах пассажирам предоставляется горячая вода для чая. В поездах "Тальго" установлены кулеры с теплой и холодной питьевой водой.

Средства гигиены

По данным Нацперевозчика, в каждом туалете доступны бесплатные гигиенические принадлежности, такие как туалетная бумага и мыло.

Микроволновая печь

В компании сообщили, что в стандартных поездах предусмотрены микроволновые печи для разогрева еды.

Бесплатный доступ к мультимедийному порталу

"Во всех поездах пассажирам предоставляется бесплатный доступ к мультимедийному порталу, где можно смотреть фильмы, слушать музыку, аудиокниги и читать электронные книги, что делает поездку более увлекательной", – отметили в пресс-службе.

Место для багажа

В компании напомнили, что в поездах "Тальго" пассажиры могут бесплатно перевозить багаж весом до 25 килограммов и размерами не более 150 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты.

"В стандартных поездах допустимый вес ручной клади составляет до 35 килограммов, а размеры – до 200 сантиметров по сумме длины, ширины и высоты", - сообщили в пресс-службе.

Медицинская аптечка

По правилам Нацперевозчика в каждом вагоне у проводника должна быть аптечка для оказания первичной медицинской помощи.

Консультации по маршруту и расписанию

Пассажиры могут бесплатно получить информацию о маршруте, расписании и правилах поездки у проводников или через специальные информационные системы, установленные в поездах, отметили в пресс-службе.

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