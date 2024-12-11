Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики Казахстана

Гаджи Гаджиев. Фото: wfrk.kz

50-летний бизнесмен Гаджи Гаджиев известен поддержкой казахстанского спорта. С 2015 года возглавлял Республиканскую федерации NOMAD MMA Казахстана, в 2016-2018 годах возглавлял Ассоциацию кунг-фу, а затем Ассоциацию пенчак силат.

До настоящего времени Гаджиев занимал пост первого вице-президента Федерации тяжелой атлетики. Сейчас он также является членом Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Казахстана.

Президент Федерации тяжелой атлетики Казахстана Жанат Тусупбеков сложил свои полномочия.

Федерация тяжелой атлетики была образована в 1992 году для развития в Казахстане этого вида спорта, входящего в программу летних Олимпийских игр. Федерация входит в Международную федерацию тяжелой атлетики и Азиатскую федерацию тяжелой атлетики.