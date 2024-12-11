Известные бренды водки подделывали в Казахстане

В Туркестанской области ликвидированы три крупных подпольных цеха, где подделывали известные бренды водки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

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Как рассказали в надзорном органе, по итогам реализации специальных мероприятий совместно с департаментом экономических расследований в Келесском, Толебийском районах, а также в городе Туркестане установлены и ликвидированы три крупных подпольных цеха.

"В результате изъято 31 920 дорогостоящих бутылок поддельного алкоголя: марки "Абсолют" - 12 280, Skyy - 11 020 и "Айдабульская" - 8 620 штук, а также 600 литров спиртосодержащей жидкости. Рыночная стоимость нелегальной продукции составляет свыше 170 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 233 УК РК (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок).