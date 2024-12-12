Казахстанцы могут получить до 400 евро за задержку рейса в Турции

Внесены изменения в "Положение о правах пассажиров, путешествующих воздушным транспортом" (SHY-пассажир) Главное управление гражданской авиации Турции. Соответствующая поправка вступила в силу после публикации в Официальном вестнике 10 декабря 2024 года, передает inbusiness.kz со ссылкой на Haber Turk .

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Согласно нововведениям, если рейсы задерживаются по техническим и эксплуатационным причинам, и пассажир не достигает своего запланированного конечного пункта назначения в течение 3 часов и более, авиакомпания будет обязана выплатить компенсацию.

Размер компенсации зависит от типа рейса:

100 евро за внутренние рейсы;

250 евро за международные рейсы протяженностью 1500 километров и менее;

400 евро за международные рейсы длиной от 1500 до 3500 километров;

600 евро за международные рейсы длиной более 3500 километров.

При этом при расчете суммы компенсации в турецких лирах учитывается обменный курс продажи иностранной валюты Центрального банка Турецкой Республики на момент выплаты компенсации.

Расстояние, допустим от Анкары до Астаны превышает 3 тысячи километров.