Казахстанцы могут получить до 400 евро за задержку рейса в Турции

Внесены изменения в "Положение о правах пассажиров, путешествующих воздушным транспортом" (SHY-пассажир) Главное управление гражданской авиации Турции. Соответствующая поправка вступила в силу после публикации в Официальном вестнике 10 декабря 2024 года, передает inbusiness.kz со ссылкой на Haber Turk.
Согласно нововведениям, если рейсы задерживаются по техническим и эксплуатационным причинам, и пассажир не достигает своего запланированного конечного пункта назначения в течение 3 часов и более, авиакомпания будет обязана выплатить компенсацию.
Размер компенсации зависит от типа рейса:
При этом при расчете суммы компенсации в турецких лирах учитывается обменный курс продажи иностранной валюты Центрального банка Турецкой Республики на момент выплаты компенсации.
Расстояние, допустим от Анкары до Астаны превышает 3 тысячи километров.
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