Игроки футбольного клуба “Челси“ приземлились в аэропорту Алматы

Игроки "Челси" в Казахстане. В Алматы приехали 20 игроков команды, передает Tengri Sport .

Фото: ФК "Челси"

Главный тренер "синих" Энцо Мареска подтвердил на предматчевой пресс-конференции, что группа, отобранная для самой продолжительной выездной поездки команды, будет состоять из опытных игроков, сообщает официальный сайт FC Chelsea.

Игроки в своих социальных сетях сообщают подписчикам, что благополучно приземлились в Алматы.

И, кажется, "синие" уже немного замерзли в южной столице Казахстана.

Среди тех, кто приехал в Алматы опытные Филип Йоргенсен, Аксель Диаси, Тосин Адарабиойо , Ренато Вейга и Педро Нету.

Сегодня будут также будут дебютировать в составе основной команды воспитанники Академии Ричард Олис , Кайден Уилсон и Ато Ампа. Еще двое, Киано Дайер и Шим Муэка, были в списке запасных в предыдущих матчах Лиги конференции, а Харрисон Мюррей-Кэмпбелл был на скамейке запасных в Кубке Англии в прошлом сезоне.

Ниже представлен полный список игроков "Челси", которые выйдут на поле в Алматы сегодня 12 декабря.

Вратари: Филип Йоргенсен, Лукас Бергстром , Макс Меррик

Защитники: Аксель Дисаси , Тосин Адарабиойо, Ренато Вейга, Джош Ачимпонг, Харрисон Мюррэй-Кэмпбелл, Ричард Олисе, Кайден Уилсон.

Полузащитники: Карни Чуквуэмека, Кирнан Дьюсбери-Холл, Киано Дайер, Сэм Рак-Сакьи, Харви Вейл

Нападающие: Педро Нето, Ато Ампа, Тирик Джордж, Марк Гиу, Шумайра Мхеука.

Напомним, "Астана" и "Челси" сыграют в рамках общего этапа Лиги конференций. Встреча состоится 12 декабря в Алматы.