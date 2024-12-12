iPhone “для рахметов“ вместо оригинала продали астанчанину: как не попасться на уловки

Астанчанин рассказал о том, как его обманули при покупке iPhone 15, продав восстановленный смартфон по цене нового. Как не купить такой гаджет и на что обращать внимание, рассказывает Tengri Life .

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Кайрат обратился к нам в редакцию, чтобы рассказать историю своей неудачной покупки в Астане. По его словам, заказал он телефон на одном популярном сервисе и не ждал подвоха.

"Недавно у моей супруги сломался телефон и нужно было срочно купить новый. Я быстро заказал его через интернет. Доставили оперативно, даже раньше обещанного срока. На первый взгляд, все было отлично, и супруга довольная отправилась в ближайший сервисный центр, чтобы наклеить защитное стекло. Однако там произошел неожиданный поворот. Девушку в сервисе смутила коробка: она обратила внимание на некачественную печать. Честно говоря, я бы сам на это никогда не обратил внимания: выглядело как обычная упаковка. Девушка спросила, проверяли ли мы телефон по серийному номеру. Мы, конечно, этого не делали, даже не подумали", – поделился он.

Мужчина рассказал, что консультант показала супругам, как проверить подлинность телефона и избежать такой "подставы".

"Она ввела серийный номер на сайте Apple, и оказалось, что устройство было куплено… в 2007 году! Мы были в шоке. На вопрос, как такое возможно, девушка объяснила, что это рефреш-телефон – старое устройство, упакованное и продаваемое как новое. Девушка добавила, что такие телефоны часто берут "для рахметов". Они дешевле, и, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Теперь мы понимаем, что при покупке техники через интернет нужно быть намного внимательнее", – добавил он.

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Кайрат уточнил, что они не стали писать заявление в полицию, обратились к продавцу, и после переговоров им вернули деньги.

Мы связались и с консультантом, которая помогла супругам выявить обман. Она дала несколько советов тем, кто выбирает новый гаджет. Девушка уточнила, что существует три вида яблочных смартфонов на нашем рынке. Первый – официально упакованный, неактивированный телефон. Второй – рефреш-телефон (refurbished phone), то есть восстановленное устройство.

"Телефоном ранее пользовались, затем вернули продавцу или производителю из-за дефектов, износа, по trade-in или просто потому, что покупатель решил отказаться от него. После этого его проверяют, ремонтируют, если нужно, заменяют неисправные детали и переупаковывают. Его собирают из разных запчастей, делают его снова пригодным для пользования и снова продают, обычно такие стоят значительно дешевле оригиналов", – рассказала Айсулу.

По словам Кайрата, его телефон стоил не дешевле, а даже дороже рыночной стоимости. Для супругов это показалось гарантом качества.

Также Айсулу отметила, что порой встречаются так называемые американские "айфоны". Они сделаны под рынок США. Обычно это телефоны, которые люди заказывают как физлицо. За счет обхода налогов такие телефоны тоже могут стоить дешевле. Но Айсулу предупредила, что начиная с iPhone 14 американские версии лишены физического слота для сим-карты и поддерживают только eSIM (электронные сим-карты). Поэтому для казахстанских пользователей они не подойдут.

"Некоторые платформы не указывают этих деталей. Нужно быть очень внимательными перед покупкой. Желательно все же брать у официальных поставщиков, чтобы не нарваться на мошенников. Далее необходимо проверить телефон по серийному номеру на официальном сайте Apple", – рассказала она.

Важно помнить, что восстановленный и б/у iPhone – это не одно и то же. Восстановленный iPhone проходит тестирование, ремонт и очистку перед повторной продажей, благодаря чему его работоспособность обычно не уступает новому устройству. Такие телефоны Apple реализует официально, а значит, коробка у телефона такого же качества, как и на оригинальном, но присутствует специальная пометка iPhone Ref.

В некоторых источниках пишут, что производитель заменяет и серийный номер, однако этой информации на официальном сайте Apple мы не нашли. Почему это важно? Наш читатель Кайрат сообщил, что после проверки оказалось, что его "новенький" смартфон оказался активированным аж в 2007 году. Если Apple действительно обновляет серийный номер, то в нашем случае мы имеем дело не просто с восстановленным смартфоном, а с восстановленным "кустарным" нелегальным способом. На это указывает и коробка от гаджета, которая вызвала подозрение у консультанта Айсулу.

Б/у iPhone, по словам Айсулу, покупают с рук, а значит, нет никаких гарантий, как будет работать ваш телефон. Подделки "Айфона" – это устройство, которое выглядит как оригинальный iPhone, но на самом деле не произведен компанией Apple.

Поэтому перед покупкой стоит быть предельно внимательным, чтобы не выкупить проблемный гаджет.

Три простых совета, как проверить свой телефон

Серийный номер

Проверяйте серийный номер еще до распаковки на сайте Apple. Как его найти? Настройки → Основные → Об этом устройстве. После распаковки сверьте, чтобы серийный номер на упаковке и в телефона совпадали.

Проверьте операционную систему

Оригинальный iPhone работает на iOS. Если интерфейс устройства кажется странным, грузится медленно или вы видите приложения Google Play – это подделка. Кроме того, попробуйте войти в App Store. У поддельных устройств обычно установлен Google Play или другая сторонняя платформа.

Оцените внешний вид и качество сборки

У корпуса не должно быть зазоров, неровных краев. Проверьте разъемы: оригинальные устройства имеют симметричные и аккуратные порты. Осмотрите внимательно коробку – она должна выглядеть качественно, без подозрительных пятен или цифр, словно сделанных на "ксероксе". Проверьте емкость аккумулятора, оригинальные смартфоны показывают максимальную емкость аккумулятора в процентах через функцию "Состояние аккумулятора" (Battery Health) в настройках.

Стоит отметить, что честные продавцы помечают свой товар и предупреждают покупателей о нюансах. Обычно и цена на такие устройства значительно ниже. Восстановленные смартфоны могут быть как официальными (с гарантией), так и кустарными (нет никаких гарантий).

Да, порой встречаются высококачественные подделки, которые сложно оценить. Поэтому желательно быть максимально внимательным, пускай проверки займут время, зато вы будете точно уверены, что перед вами оригинальный смартфон, не подделка или восстановленный гаджет.