Отказаться от транспортного налога предложил эксперт в Казахстане

Транспортный налог планируют снизить для автовладельцев. Но эксперт указывает, что его можно вовсе отменить – на этот налог приходится всего 2% доходов бюджета. Об этом читайте на NUR.KZ.

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для транспорта старше 10 лет платеж снизится на 30%;

для авто старше 20 лет – на 50%.

Такие изменения могут быть приняты в 2025 году в рамках разработки нового Налогового кодекса.

Согласно мнению независимого эксперта Ерлана Каримова, опубликованного на портале Economy kz, данный налог можно было бы вовсе отменить по некоторым причинам.

Роль транспортного налога

Как сообщает эксперт, данный налог занимает лишь 2% (или более 700 млрд тенге) от общего объема налоговых поступлений в государственный бюджет.

При этом низкая налоговая база на транспорт и программы льготного автокредитования позволили большему числу граждан приобрести личное авто и получать доходы за счет частного извоза.

"На сегодняшний день обеспеченность населения Казахстана легковыми автомобилями в личной собственности на 100 человек населения составляет 22,4 единиц, то есть за последние 20 лет обеспеченность автомобилями выросла более чем в 3 раза", – указывается в источнике.

Эксперт отмечает, что планируемые меры по снижению транспортного налога являются "народными", но имеют свои недостатки.

Например, Ерлан Каримов сообщает, что снижение налога на транспорт не согласуется с "зеленой" повесткой государства и взятыми на себя обязательствами по углеродной нейтральности.

"К примеру, 60% выбросов СО2 в атмосферу города Алматы приходится на автомобили, так как у большинства "старых" авто просто физически нет катализаторов.

Значительное снижение налога на транспорт для "старых" авто ставит под сомнение исполнение данных международных обязательств и решение проблем алматинского смога.

При этом развитие электрического транспорта (в Казахстане насчитывает более 8 000 единиц электромобилей, из которых 60% эксплуатируются в городе Алматы) без озеленения источников электроэнергии являются не дальновидными (на сегодняшний день 70% электроэнергии производится за счет сжигания угля)", – сообщает эксперт.

Также отмечается, что снижение налога на старый транспорт может привести к тому, что казахстанцы не захотят обновлять свои авто. А это приведет к замедлению внедрения современных технологий и более экологичных машин в Казахстане.

Решения от эксперта

Одним из предложений эксперта является отказ от налога на транспорт, так как доля этих поступлений в бюджете незначительна. А заменой может стать увеличение акцизов на топливо.

Это могло бы стать более справедливой формой налогообложения автомобилистов.

"Например, автомобиль с высоким объемом двигателя может месяцами простаивать, однако его владелец вынужден платить значительно "дорогой" налог, когда менее объемный автомобиль может эксплуатироваться 24 часа в день (как это делают некоторые такси), оказывая значительное влияние на окружающую среду", – считает эксперт.

То есть в случае включения налога в стоимость бензина платить большие суммы в казну придется при частых поездках и выбросах в атмосферу.

Дополнительно эксперт предлагает уделить внимание развитию всех видов общественного транспорта: это позволит снизить выбросы в атмосферу и решить вопрос с заторами на дорогах мегаполисов.