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12.12.2024, 09:53

“Астана“ - “Челси“: где и во сколько смотреть матч Лиги конференций

Новости Казахстана 0 897

Сегодня, 12 декабря, казахстанская "Астана" примет английский "Челси" на стадионе "Центральный" в Алматы, передает Tengri Sport.

Фото: rarrarorro/depositphotos.com
Фото: rarrarorro/depositphotos.com

Матч пятого тура общего этапа Лиги конференций начнется в 20:30 и станет последней домашней встречей казахстанской команды в этом сезоне еврокубков.

"Астана" - "Челси": прямая трансляция

Игру казахстанской команды против "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Трансляция будет также доступна на сайте канала с 20:20 по казахстанскому времени.

Состав "Челси" на матч против "Астаны"

Лондонский "Челси" уже приземлился в Алматы, чтобы провести игру против казахастанской команды в Лиге конференций. В заявке британцев на матч с "Астаной" отсутствуют Коул Палмер, Михаил Мудрик, Марк Кукурелья, Энцо Фернандес и еще несколько игроков.

Из известных игроков "Челси", прилетевших в Алматы, можно отметить Филипа Йоргенсена, Акселя Дисаси, Тосина Адарабиойо, Ренато Вейгу, Кирнана Дьюсбери-Холла и Педру Нету. Купленный летом за 60 миллионов евро португалец Педру Нету - главная звезда прилетевшего состава "Челси". Вторая звезда - француз Дисаси, который, вероятно, выйдет на матч с повязкой капитана.

Футбольный клуб "Астана" в сезоне 2024/25 проводит все домашние матчи в Алматы. Столичную "Астана Арену" закрыли на реконструкцию в декабре 2023 года. Летом 2024 года стадион временно открыли для проведения Всемирных игр кочевников (ВИК) и концерта Димаша Кудайбергена. Сейчас на стадионе проводят работы, которые обещают завершить до конца декабря.

Столичная "Астана" стала единственной командой из Казахстана, которая вышла в основной этап еврокубков. Экс-чемпион страны "Ордабасы", а также "Тобол" и "Актобе" не смогли пробиться через квалификацию.

Лига конференций - третий еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. С сезона 2024/2025 он проходит по новой системе, как и другие еврокубки. На первом этапе команды не делятся на группы, а сыграют шесть матчей (3 дома, 3 в гостях) с разными командами. По результатам игр определятся участники плей-офф.

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