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12.12.2024, 10:42

От 726 тыс. тенге: названы профессии с самыми высокими зарплатами на бирже труда Казахстана

Новости Казахстана 0 550

В ноябре 2024 года на Электронной бирже труда (ЭБТ) сохранился сезонный спад активности. Об этом сегодня, 12 декабря, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

Согласно информации, в прошлом месяце на ЭБТ было опубликовано 96,9 тыс. вакансий и 91,7 тыс. резюме, то есть активность как работодателей, так и соискателей продолжила динамику спада. По сравнению с октябрем количество вакансий уменьшилось на 22% (на 26,7 тыс.), а число резюме сократилось на 14% (на 14,3 тыс.)

"Резкое снижение спроса связано главным образом с уменьшением потребности в работниках отопительной сферы. Наиболее заметное сокращение произошло среди операторов котельных – с 7 тыс. вакансий в октябре до 500 в ноябре, машинистов котельных – с 2,3 тыс. до 408, а также истопников – с 6,3 тыс. до 805 вакансий".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, самую высокую заработную плату работодатели предлагали:

  • главным строителям – в среднем от 726 тыс. тенге,
  • начальникам служб в добывающей промышленности – около 649 тыс. тенге,
  • мельникам – примерно 580 тыс. тенге.

А среди соискателей наиболее высокие ожидания по заработной плате были у кандидатов на должность:

  • руководителя проектов по разработке – в среднем от 1,3 млн тенге,
  • начальника службы аналитики – около 1,2 млн тенге,
  • пилота – примерно 1,1 млн тенге.
"В разрезе регионов в ноябре больше всего вакансий было размещено работодателями Астаны (8 тыс.), Павлодарской (6,4 тыс.) и Алматинской (5,8 тыс.) областей. Наибольшее сокращение числа вакансий наблюдалось в Западно-Казахстанской (-52%, или -4,8 тыс.), Кызылординской (-49%, или -2,5 тыс.) и Мангистауской (-42%, или -1,5 тыс.) областях. Среди густонаселенных регионов снижение также заметно в Туркестанской области (-34%, или -3,2 тыс.) и Алматы (-32%, или -3 тыс.)"Пресс-служба МТСЗН РК

Как и в предыдущем месяце, на ЭБТ в ноябре каждая пятая вакансия была размещена индивидуальными предприятиями (19,8 тыс.), остальные (77,1 тыс.) – юридическими лицами.

Почти половина всех резюме размещена молодежью в возрасте от 16 до 34 лет (43,9 тыс.), среди них наиболее активными являются группы от 16 до 24 лет и от 29 до 34 лет, на которые приходится по 18% резюме от общего числа размещенных на ЭБТ. Каждый четвертый (23 тыс.), искавший работу – соискатель среднего возраста (от 35 до 44 лет), а на соискателей предпенсионного возраста пришлось 9% (8,7 тыс.) всех резюме.

"Таким образом, в ноябре на ЭБТ продолжился нисходящий тренд в активности поиска и найма. Основной вклад в снижение внесли операторы отопительных систем, что связано с тем, что данные предприятия в октябре уже укомплектовали штат необходимыми кадрами. В то же время сохранился высокий спрос на специалистов, имеющих профессии, неподверженные сезонным колебаниям на рынке труда". Пресс-служба МТСЗН РК
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