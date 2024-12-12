Сын экс-министра по ЧС Юрия Ильина возглавил дочернюю организацию “КазМунайГаза“

Сын бывшего министра по ЧС Юрия Ильина - Игорь Ильин - назначен председателем правления ТОО KMG PetroChem (дочерняя организация "КазМунайГаза"), передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Игорь Ильин. Фото: kmg.kz

Заместитель председателя правления "КазМунайГаза" Дастан Абдулгафаров представил нового руководителя коллективу компании.

Как сообщается, до назначения Игорь Ильин занимал должность председателя правления ТОО Karabatan Utility Solutions. В разные годы работал на руководящих позициях в АО "ЦАЭК", АО "Самрук-Энерго", ТОО "Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа".

В 2012 году прошел стажировку, а затем начал трудовой путь в компании Worley Parsons - мировом лидере в инженерных услугах, проектировании, внедрении инновационных подходов в промышленности.

Окончил Казахстанско-Британский технический университет по специальности "автоматизация и управление".

Напомним, что Юрий Ильин возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям с сентября 2020-го по июнь 2023 года. После масштабного пожара в лесном резервате "Семей орманы" Ильин был освобожден от должности министра.