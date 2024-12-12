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12.12.2024, 12:28

Золотые запасы: сколько нефти и газа хранится в недрах Казахстана

Новости Казахстана 0 376

В Казахстане более 15 млрд тонн запасов нефти и 3 трлн куб. м газа. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации ведомства, на госучете числится 315 месторождений с запасами нефти. На 1 января 2024 года геологические запасы черного золота составляли 15,5 млрд тонн. 

Также в стране 297 месторождений горючего газа. Запасы газа растворенного, свободного и в шапке достигают 3,8 трлн куб. м.

Для расширения возможностей добычи в стране реализуют проекты геологоразведки. За девять месяцев этого года инвестиции в данный процесс составили 125,9 млрд тенге. В прошлом году было потрачено 152,6 млрд тенге.

В Минэнерго отметили, что следующем году объем расходов на изучение недр будет соответствовать предыдущим периодам.

В то же время, в соответствии с дорожной картой QazaqGaz, в следующем году планируется промышленный запуск месторождений Западная Прорва (I этап) и Барханная. Суммарные извлекаемые запасы воздушного сырья равны порядка 20 млрд куб. м.

Добыча газа в следующем году ожидается на уровне 62,8 млрд куб. м. До конца года показатель составит 59,3 млрд куб. м.

Нефти в текущем году будет произведено 88,4 млн тонн, что ниже ранних планов на 2,1%.

Также в Минэнерго сообщили LS, что в следующем году истекают сроки действия 27 контрактов. Из них 19 – на разведку и добычу, восемь – на добычу. При прекращении права на недропользование компания получает уведомление об одном из решений компетентного органа. Тогда добытчик должен будет ликвидировать последствия работы на участке и/или законсервировать ее для последующего предоставления иному лицу. Также есть вариант передачи зоны в доверительное управление нацкомпании в области углеводородов.

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