Полиция об уголовном деле отца Шерзата Болата: Поцарапал ножом авто и проколол колесо

Конаев. 12 декабря. КазТАГ – Департамент полиции (ДП) Алматинской области объяснил возбуждение уголовного дела на Каржаубая Нурымова – отца жестоко убитого подростка Шерзата Болата – тем, что он поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо, передает корреспондент агентства.

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«10 декабря гражданин К. Нурумов задержан по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств. Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо. Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста. Вместе с тем, по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело», - заявили в пресс-службе ДП в четверг.

Как заявили полицейские, «10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в селе Азат Енбекшиказахского района, был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния».

«В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия. Вместе с тем, сообщаем, что, руководствуясь принципами неотвратимости наказания и соблюдения закона и порядка, полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений вне зависимости от того, кто их совершил, что является основой обеспечения закона и порядка в стране», - говорится в сообщении.

Напомним, убийство подростка Шерзата Болата было совершено в ночь на 4 октября. Изначально полиция утверждала, что задержаны все участники инцидента, однако позже родители погибшего сообщили, что задержаны далеко не все.

Министр внутренних дел Ержан Саденов взял ход расследования убийства подростка в Талгарском районе под личный контроль. Позже сообщалось, что семь человек арестовали на два месяца по делу о смертельной драке. Стало известно, что 7 октября родственники погибшего парня вышли на протест в Талгаре. Затем сообщалось о начатой проверке после протестов родных погибшего подростка. 8 октября сообщалось, что вскрылись новые подробности по делу о погибшем подростке.

В ночь на 12 октября сожгли дом подростка в селе Азат Енбекшиказахского района Алматинской области. Полиция возбудила уголовное дело и взяла семью Шерзата Болата под охрану. Также выяснилось, что в момент пожара семья подростка жила в другом месте. В связи с ситуацией заявление сделала генпрокуратура, которая взял ход расследования поджога под свой контроль. Акимат Алматинской области пообещал помочь восстановить сожженное жилье.

Политолог Газиз Абишев считает, что ситуация с поджогом дома выглядит так, будто кто-то бросает вызов государству, а депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов выразил мнение, что речь идет о вызове всему обществу.

12 октября отец погибшего подростка Шерзата Болата – Каржаубай Нурымов после поджога его дома заявил, что не желает никакого кровопролития. МВД заявило о том, что берет контроль над ситуацией в связи с поджогом дома семьи подростка. Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел экстренное заседание штаба по ситуации с поджогом дома семьи подростка.

Бабушка Шерзата Болата, убитого близ Талгара, сообщила, что ее сын Каржаубай Нурымов получает угрозы от неизвестных. Полиция заявила о сборе всех улик по делу о поджоге дома убитого Шерзата Болата.

Вечером 13 октября стало известно, что военнослужащие Нацгвардии МВД РК патрулируют улицы Талгара после поджога дома Шерзата Болата, чтобы поддержать общественный порядок.

9 декабря стало известно, что дядя подростка Нурканат Гайыпбаев был найден мертвым. Мужчина якобы совершил суицид.

10 декабря КазТАГ сообщал, что Каржаубай Нурымов – отец убитого жестоко убитого подростка Шерзата Болата требует встречи со СМИ. Как рассказал редакции общественник Динмухамед Каматай, отец подростка добивается честного расследования обстоятельств смерти своего сына и брата. Вместе с тем, распространяется информация о том, что Гайыпбаев был одним из ключевых свидетелей событий, в результате которых трагически погиб подросток. Позднее выяснилось, что отец убитого подростка задержан полицией после требования встречи со СМИ и арестован на 15 суток.

11 декабря заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов заявил, что расследование по делу об убийстве Шерзата Болата подходит к завершению.

12 декабря выяснилось, что на Нурымова завели уголовное дело.