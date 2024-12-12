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12.12.2024, 14:11

В Нацбанке рассказали, что делать, если не принимают новую 10-тысячную купюру

Новости Казахстана 0 470

В Национальном банке Казахстана рассказали, что делать, если новую 10-тысячную купюру из серии "Сакский стиль" не принимают, а также о ее защитных элементах, передает NUR.KZ.

Банкнота 10 000 тенге из серии "Сакский стиль". Фото: Национальный банк РК
Банкнота 10 000 тенге из серии "Сакский стиль". Фото: Национальный банк РК

В НБК напомнили, что купюра была выпущена в обращение 28 июня текущего года.

"В случае возникновения технических вопросов с приемом или выдачей банкнот нового дизайна, рекомендуем обращаться в отделения банков второго уровня для проведения платежей и обменно-разменных операций", - пояснили в Нацбанке.

В главном банке страны также добавили, что остальные банкноты из новой серии "Сакский стиль" поэтапно поступят в обращение до конца 2026 года.

Также в НБК сообщили, что купюры имеют 8 защитных элементов которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных:

  1. Золотое интаглио (рельефное изображение) - герб Республики Казахстан нанесен золотистой металлической краской.
  2. Метка для людей с ослабленным зрением - по краям банкноты расположены выпуклые элементы, хорошо различимые на ощупь.
  3. Двухцветная защитная нить - при повороте банкноты проявляется динамический эффект пульсации цветов синего и фиолетового.
  4. Патч (голограмма) - изображение артефакта «Барс», при повороте банкноты изображение номинала меняется на орнамент и проявляется эффект расхождения лучей.
  5. Цветопеременное окно - в окне на просвет виден силуэт вершины горы, который меняет цвет с золотого на синий.
  6. Спарк (цветопеременное изображение) - элемент в виде артефакта «Голова Барса с грифонами в пасти», при изменении угла наклона банкноты цвет переходит от золотого до нефритового.
  7. Иридисцентная краска - при повороте банкноты проявляются элементы с блеском золотистого цвета с лицевой стороны и фиолетового цвета с оборотной стороны.
  8. Электротип (локальный водяной знак) - в проходящем свете четко виден водяной знак – в виде изображения номинала.

Отметим, в феврале стало известно, что в Казахстане в течение нескольких лет планируют заменить все старые банкноты на купюры из серии "Сакский стиль". После выпуска банкнот нового дизайна, банкноты предыдущего образца будут постепенно изыматься из обращения.

После завершения периода параллельного обращения все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. По истечении этих 3 лет филиалы Нацбанка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.

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