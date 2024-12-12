Тела мужчины и женщины нашли в теплотрассе в Атырау

В Атырау в теплотрассе обнаружили тела мужчины и женщины без видимых повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Иллюстративное фото: Олег Копьев / Getty Images

Как сообщает пресс-служба ведомства, 27 ноября 2024 года в Атырау за многоэтажным домом в теплотрассе были обнаружены тела 42-летней женщины и 34-летнего мужчины без телесных повреждений.

"Проводится судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в ДП Атырауской области.

Ранее в Балхаше во время ремонта магистральных тепловых сетей рабочие обнаружили скелетированные останки трех человек. По словам сотрудников, они были вмурованы в трубы. Полицейские факт обнаружения человеческих останков подтвердили. Специалисты сообщают, что в земле они пролежали несколько лет.

А в Экибастузе 10-летний мальчик ошпарился водой из-за повреждения теплотрассы. Он получил ожоги первой и второй степени обеих голеней и оказался в реанимации. В полиции возбудили уголовное дело.