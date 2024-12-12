Forbes против комитета госдоходов. Как в медиа рассказывают о налогах крупного бизнеса?

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Освещать итоги финансовой деятельности предприятий важно, однако тот факт, что одни авторы всякий раз выбирают разные методы и ракурсы, а другие, не проверив, тиражируют информацию, создаёт путаницу и зачастую не позволяет адекватно оценить реальную картину. К примеру, в рейтинг Forbes.kz, основанный на данных комитета государственных доходов, не вошли банки. С одной стороны, это объясняется разницей в регулировании деятельности финансовых и нефинансовых организаций, а также в бухгалтерском учете, с другой – в заголовках СМИ, которые тиражируют список крупнейших налогоплательщиков, в конечном итоге звучат не названия компаний, а фамилии конечных бенефициаров того или иного бизнеса. И если в самом списке топ-75 есть блок с описанием методологии, то рассказывая о «лучших из лучших» журнал (а вслед за ним и все, кто «забирает» инфоповод) этот момент пропускает. Для автора материала о том, как выглядит десятка крупнейших налогоплательщиков Казахстана вопрос методологии может быть очевидным, но реальную картину для читателя, особенно при тиражировании, когда другие авторы делают свои акценты, опираясь на свои редакционные политики, это может исказить.

Кто прав?

В мае 2024 года комитет госдоходов, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, предоставлял информацию о крупнейших налогоплательщиках. Картина выглядела иначе. Например, топ-5 выглядел следующим образом:

Тенгизшевройл КПО Мангистаумунайгаз Казминералс (Актогайский ГОК) Народный банк

При этом топ-5 в материале Forbes, основанном на списке из 75 крупнейших налогоплательщиков, такой:

Казминералс (без уточнений) Астана моторс Казахмыс Казхром Каспий нефть

Тогда как в списке из 75 компаний топ-5 выглядит вот так:

Казминералс (без уточнений) Казахмыс Казхром Астана моторс BI Group

То есть, создаётся путаница даже между двумя материалами, опубликованными на одном и том же сайте. При условии, что первым вышел обзор топ-10 крупнейших налогоплательщиков (утром 10 декабря), а топ-75 только на следующий день, растиражированы были именно данные обзора. Соответствующую отметку, например, сделали в новостной службе «Курсива»: журналист вскользь обратил внимание, что полного списка на момент публикации новости в открытом доступе нет. Реалии рынка СМИ (впрочем, не только в Казахстане) таковы, что новости, превращаясь в «старости», часто автора больше не интересуют, если речь не идет о протяженном во времени информационном поводе, где необходимо следить за развитием событий. Чаще всего, следят авторы за судебными разбирательствами или крупными скандалами. В текущей ситуации возвращаться и перепроверять данные необходимости будто бы нет.

Вопрос акцентов

Каждое медиа опирается на свои редакционные стандарты. Это касается как глубины фактчекинга, так и заголовков и акцентов в лидах. Лид – это предложение, которое идет сразу после заголовка, объясняя его или дополняя. В обзоре топ-10 крупнейших налогоплательщиков от Forbes указано, что среди лидеров списка находятся авторитейлеры. Формулировка при этом не содержит фактов (например, «авторитейлер N вошел в список впервые» или «половина списка – авторитейлеры») или конкретных цифр («авторитейлеры внесли в госбюджет N сумму в качестве налогов», «3 из 10 компаний списка – авторитейлеры»), и поэтому не очень понятно, зачем сделан подобный акцент. Тогда как часть редакторов или авторов новостных лент на других информационных сайтах из-за требований к скорости обработки и публикации новостей может не обратить на это внимание и просто забрать себе формулировку как есть.

Авторитейлеры действительно занимают часть рейтинга (3 компании из 10), однако, отмечая этот факт, важно указать на открытость данных. Так, например, ни один авторитейлер из списка не предоставил данные о чистой прибыли. Это просто факт, однако окажись он в лиде, ситуация в глазах читателя изменилась бы. Вопрос восприятия. Таким же образом картину видоизменяет отсутствие ссылки на методологию, которая объясняла бы выборку.