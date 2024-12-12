18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.93
542.52
4.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.12.2024, 15:54

Казахстанцев на отдыхе покусали обезьяны

Новости Казахстана 0 419

Казахстанцы прививаются от бешенства после нападения обезьян в Юго-Восточной Азии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Трое жителей Рудного на отдыхе в Таиланде и Вьетнаме подверглись нападению обезьян. Так как животные могли быть заражены бешенством, туристы по возвращении домой стали получать полный курс антирабической вакцины от бешенства, пять прививок нужно получить в течение 28 дней после укуса.

"Бешенство - это особо опасная инфекция, у нее длительный инкубационный период. Основные клинические симптомы – боль в месте укуса, лихорадочные проявления, агрессия, депрессия, гидробоязнь и светобоязнь. Заразиться можно при укусе и оцарапывании зараженным животным. Опасна и слюна, которая может попасть на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Курс антирабической вакцины бесплатный, в травмпункт можно обратиться за помощью в любое время суток", - рассказала руководитель отдела эпидконтроля за особо опасными инфекциями и туберкулезом ДСЭК Костанайской области Асель Баймухаметова.

Зачастую туристы подвергаются нападению обезьян, пытаясь с ними сфотографироваться. Поэтому туристов в странах Юго-Восточной Азии призывают снять с себя все блестящие предметы, убрать подальше телефоны и фотоаппараты, чтобы не привлекать внимание приматов.

Первая помощь при укусе - тотчас же промыть рану. Промывается она с мылом, удаляется вся возможная грязь и слюна. Для удобства можно растворить мыло в бутылке с водой и обильно поливать рану. Если необходимо остановить кровотечение, то можно использовать перекись водорода, смочить в ней салфетку и приложить к месту укуса на 2-3 минуты. Но если кровотечение слабое, то лучше ему не препятствовать, так как вместе с ним выйдет и попавшая в рану слюна. Затем необходимо обработать рану любым антисептиком и обратиться за медицинской помощью.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...