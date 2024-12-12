Казахстанцев на отдыхе покусали обезьяны

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Трое жителей Рудного на отдыхе в Таиланде и Вьетнаме подверглись нападению обезьян. Так как животные могли быть заражены бешенством, туристы по возвращении домой стали получать полный курс антирабической вакцины от бешенства, пять прививок нужно получить в течение 28 дней после укуса.

"Бешенство - это особо опасная инфекция, у нее длительный инкубационный период. Основные клинические симптомы – боль в месте укуса, лихорадочные проявления, агрессия, депрессия, гидробоязнь и светобоязнь. Заразиться можно при укусе и оцарапывании зараженным животным. Опасна и слюна, которая может попасть на поврежденную кожу или слизистые оболочки. Курс антирабической вакцины бесплатный, в травмпункт можно обратиться за помощью в любое время суток", - рассказала руководитель отдела эпидконтроля за особо опасными инфекциями и туберкулезом ДСЭК Костанайской области Асель Баймухаметова.

Зачастую туристы подвергаются нападению обезьян, пытаясь с ними сфотографироваться. Поэтому туристов в странах Юго-Восточной Азии призывают снять с себя все блестящие предметы, убрать подальше телефоны и фотоаппараты, чтобы не привлекать внимание приматов.

Первая помощь при укусе - тотчас же промыть рану. Промывается она с мылом, удаляется вся возможная грязь и слюна. Для удобства можно растворить мыло в бутылке с водой и обильно поливать рану. Если необходимо остановить кровотечение, то можно использовать перекись водорода, смочить в ней салфетку и приложить к месту укуса на 2-3 минуты. Но если кровотечение слабое, то лучше ему не препятствовать, так как вместе с ним выйдет и попавшая в рану слюна. Затем необходимо обработать рану любым антисептиком и обратиться за медицинской помощью.