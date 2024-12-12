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12.12.2024, 17:12

Редкую профессию с зарплатой более 1 миллиона тенге назвали в МПС

Новости Казахстана 0 396

В Казахстане до сих пор существует нехватка геологов, несмотря на их высокие зарплаты. Об этом сообщил председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства (МПС) Ерлан Акбаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

По его словам, в основном сейчас геологические кадры представлены старшим поколением.

"В этом году мы подготовили почти 3 тысячи студентов. На самом деле дефицит геологических кадров ощущается и сейчас. Потому что у нас активизируется разведка недр, при этом мы работаем над популяризацией специальности геолога. Ежегодно проводится олимпиада "Жас геолог", где наших три ведущих вуза выдают 9 грантов - каждый по три", - сказал Акбаров на брифинге СЦК.

Председатель Комитета геологии также назвал ежегодную потребность в геологических кадрах.

"Нехватка кадров особенно ощущается в некоторых районах, например на востоке страны. Там тоже ведется активная разведка. Наш геологи, в основном старшего поколения, работают в нескольких организациях. Ежегодная потребность в геологах составляет больше 2 тысяч специалистов. В основном недропользователи хотят брать на работу опытных геологов. Есть крупные компании, которые воспитывают молодых геологов. Мелкие компании требуют геологов с опытом", - заявил он.

Ерлан Акбаров озвучил зарплату геологов, отметив, что на сегодняшний день она вполне конкурентоспособна.

"В данный момент профессия геолога является одной из самых высокооплачиваемых в стране. Минимальная зарплата геолога с опытом составляет больше 1 миллиона тенге. Молодой геолог получает, думаю, не менее 300 тысяч тенге", - заключил Акбаров.

Ранее Ерлан Акбаров назвал сроки, когда запасы полезных ископаемых в Казахстане могут истощиться.

Напомним: недавно в Казахстане обнаружили крупное месторождение редкоземельных металлов, запасы которого оцениваются в объеме около 800 тысяч тонн, а прогнозные ресурсы - в 935,4 тысячи тонн редкоземельных металлов, включая церий и лантаноиды.

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