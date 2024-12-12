Информацию об экс-президентах в Казахстане хотят сделать секретной

В Казахстане предложили защитить личные данные экс-президентов на уровне государственных секретов. Депутаты Сената одобрили изменения в некоторые законодательные акты, которые также коснулись закона "О государственных секретах", передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как заявил председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип, согласно предлагаемым изменениям, к государственной тайне будут отнесены сведения об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности не только действующего Президента и членов его семьи, но и экс-президентов страны и их родственников.

"В Закон Республики Казахстан "О государственных секретах", помимо отнесения к государственным секретам в области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной и иной деятельности сведений об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности Президента и членов его семьи, о состоянии здоровья и личной жизни Президента, вносится дополнение по включению также аналогичных сведений об экс-президентах Республики Казахстан и членах их семей", - заявил Жусип.

Депутаты Сената одобрили указанный закон. Его направят на подпись Главе государства.