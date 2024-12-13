Казахстанцев предупредили о закрытии границы с Китаем

Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном. Об этом предупредили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.
При этом железнодорожные пункты пропуска на границе будут функционировать в штатном режиме.
"В ближайшее время в связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендуют перевозчикам также обратить внимание на погодные условия.
"Пропускная способность автомобильных пунктов пропуска может снижаться из-за неблагоприятных погодных условий, особенно на казахстанско-китайской границе. В данном регионе возможно снижение активности китайской стороны из-за низких температур и сильных ветров", - добавили в комитете.
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