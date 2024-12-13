Назначен генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола

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Как сообщает пресс-служба КФФ, Хамитжанов займет должность генерального секретаря.

"По итогам заседания Исполком освободил Андрея Дудина с поста генерального секретаря КФФ. На вакантную должность генерального секретаря решением Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола назначен Саян Хамитжанов", - говорится в сообщении КФФ.

Отметим, что Саян Хамитжанов с 2008-го по 2012 год уже был генеральным секретарем, а с 2012-го по 2014 год занимал должность вице-президентом Федерации. В настоящее время он занимает пост президента футбольного клуба "Астана", а ранее был на аналогичной должности в клубе "Женис" и "Алма-Ата" и некоторое время работал советником президента "Ордабасы".

Футбольный клуб "Астана" Хамитжанов возглавлял с 2015-го по 2018 год, затем ненадолго покидал столичную команду, но в 2022 году вернулся в "Астану" и год спустя стал председателем совета директоров.

Напомним, что 19 ноября Казахстанская федерация футбола официально приняла отставку экс-президента Адлета Барменкулова. Он был избран руководителем КФФ 28 февраля 2022 года. Отмечалось, что он планировал представить комплексный план реформ футбола в стране, предполагающий в том числе уход от государственного финансирования.