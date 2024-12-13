Поднял 388 килограммов: казахстанский тяжелоатлет стал новым чемпионом мира

Представитель команды Казахстана по тяжелой атлетике Нургиса Адилетулы стал победителем чемпионата мира в Манаме (Бахрейн), передает Tengri Sport со ссылкой на Olympic.kz.
Штангист завоевал золотую медаль в весовой категории до 96 килограммов.
В сумме двоеборья Нургисе удалось поднять 388 (174+214) килограммов. Данного результата хватило, чтобы завершить ЧМ на первом месте.
Вторым финишировал Реваз Давитадзе (Грузия) - 387 (177+210) килограммов. Замкнул тройку лучших иранец Али Алипур - 387 (173+214) килограммов.
Отметим, что ранее серебро завоевал Алексей Чуркин в весе до 81 килограмма.
Комментарии0 комментарий(ев)