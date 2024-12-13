Управляющего Центральным стадионом Алматы сняли с должности (видео)

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дирекция спортивных сооружений города извинилась перед болельщиками за неудобства.

"Мы приносим извинения перед болельщиками за неудобства, вызванные несвоевременной расчисткой снега между сиденьями шести рядов (2,7% от общего количества посадочных мест на Центральном стадионе) западного сектора центрального стадиона Алматы. Во избежание подобных инцидентов в будущем будет проведена проверка", – говорится в сообщении.

Также в дирекции отметили, что понимают важность комфорта зрителей, "особенно на таких значимых матчах, и приложат все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем".