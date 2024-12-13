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13.12.2024, 07:30

Комитет по возврату активов судится с Кулибаевым? Что говорят в суде

Новости Казахстана 0 650

В городском суде Алматы ответили на вопрос об иске в адрес бизнесмена Тимура Кулибаева, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Ранее СМИ сообщили, что иск в адрес Кулибаева направил Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры. Мы попросили пресс-службу суда подтвердить или опровергнуть эти сведения, на что в алматинском суде сообщили, что суд проходит в закрытом режиме.

"На ваше обращение касательно предоставления информации по гражданскому делу сообщаем следующее. В соответствии со статьей 19 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан суд не предоставляет информации по делам, рассматриваемым в закрытом режиме", - говорится в ответе на официальный запрос редакции за подписью председателя апелляционной коллегии Алматинского городского суда Наримана Бекназарова.

Редакция также обратилась в Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры. В ведомстве напомнили, что комитет действует в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и руководствуется решениями соответствующей комиссии.

"Уполномоченный орган по возврату активов и члены комиссии обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных сведений. В этой связи ограничение доступа (обеспечение конфиденциальности) к имеющейся в распоряжении комитета информации продиктовано прямыми законодательными требованиями.

Вместе с тем более детальные сведения о проводимой работе, включая сведения о субъектах реестра, аффилированных лицах, их активах раскрываются с учетом имеющихся ограничений по их режиму конфиденциальности", - проинформировали в комитете.

Вывод: из-за требований законодательства подробности дела и информация о его участниках остаются конфиденциальными.

Чем владеет Тимур Кулибаев

Тимур Кулибаев - казахстанский бизнесмен, бывший председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана, экс-президент Национального Олимпийского Комитета РК, экс-председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Тимур Кулибаев занял 2-е место в списке богатейших бизнесменов Казахстана Forbes в мае 2024 года. Его общее состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Супруги Кулибаевы контролируют АО "Народный Банк Казахстана" через АО "Холдинговая группа "Алмэкс". Они также владеют на паритетных началах ТОО "Фирма "Алмэкс Плюс" и ТОО "Алмэкс Проект".

Кроме того, ТОО "Кипрос" владеет долями в группах Viled, Emdeu и "Қамқор Менеджмент", ТОО PetroRetail (сеть АЗС Qazaq Oil), АО "Бахус" и другие. Кулибаев - владелец АО Joint Resources, в структуру которого входят 100 процентов АО "Каспий нефть", 67 процентов АО "Шубарколь Премиум", 51 процент АО "Кристалл Менеджмент", 50 процентов ТОО "Premier Development Company" и другие.

В бизнес-структуры Кулибаевых также входит ТОО Mercury Properties, занимающееся арендой и управлением коммерческой недвижимостью общей площадью более одного миллиона квадратных метров в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Актау, Шымкенте и Дубае.

Ранее сообщалось, что в рамках работы по возврату активов общая сумма денежных средств в Специальном государственном фонде составляет более 220 миллиардов тенге. Денежные средства будут использованы на необходимые стране социальные и экономические проекты.

Также ранее сообщалось, что в Казахстане был сформирован реестр обладателей активов, однако информация о нем носит "конфиденциальный характер".

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