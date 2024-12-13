Сколько сейчас релокантов из России в Алматы

По словам Дмитрия Тураева, в 2022-м году в Алматы прибыло около 300 тысяч релокантов. В результате постепенного оттока их осталось около 80 тысяч.

«Это дополнительная нагрузка, естественно. И в то же время, с учётом эффективной организации работы, все делаем вовремя, в рабочее время, без каких-либо проблем», — отметил генконсул.

Также Тураев уточнил, с какими именно вопросами релоканты обращаются в дипмиссию.

«Абсолютно те же самые, с которыми обращаются все остальные граждане России. В первую очередь - замена паспорта. Во-вторых, все вопросы, связанные с гражданством, потому что у них, естественно, рождаются дети. Различные виды нотариальных действий, всевозможные справки, которые необходимо предоставить в Москву, вопросы загса», — сообщил глава Генконсульства.

Дмитрий Тураев предположил, что возвращение мигрантов в Россию продолжится.