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13.12.2024, 09:06

Арестованы недвижимость и имущество Перизат Кайрат

Новости Казахстана 0 743

АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает NUR.KZ

Фото: instagram.com/01pk
Фото: instagram.com/01pk

Напомним, она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

С санкции суда элитная недвижимость в г.Астана в ЖК «Akbulak Riviera», «Highvill Ishim Gold», «Көк Жайлау» (включая парковочные места), «Sensata Plaza», а также в коттеджном городке «Vela Village», автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем, арестованы.

В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами.

Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Если вам известна информация о местонахождении средств, недвижимости и другого имущества Перизат Кайрат, в том числе, оформленного на третьих лиц, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384).

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
она кинула-её кинули!
13.12.2024, 04:17
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