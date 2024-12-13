До 530 тенге подорожал доллар перед выходными в Казахстане

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 518 до 526 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 524-525 тенге, Астане – за 527 тенге, Шымкенте, Костанае, Павлодаре и Актау – за 525 тенге.

В Актобе «зеленый» можно купить за 529,5 тенге, Каскелене, Экибастузе и Талдыкоргане – за 526 тенге, Риддере – за 523 тенге, Семее – за 530 тенге.