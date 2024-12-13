Прокуратура об убийстве Шерзата Болата: расследование завершается

В прокуратуре Алматинской области сделали заявление по делу об убийстве Шерзата Болата (Полата), передает Tengrinews.kz .

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По данным надзорного ведомства, досудебное расследование по факту убийства Шерзата Болата "находится на стадии завершения, следственные действия проведены, все подозреваемые задержаны".

Прокуроры ожидают результаты экспертизы, после чего дело собираются передать участникам процесса для ознакомления.

"Кроме того, сообщаем, что ход расследования по уголовным делам о поджоге дома Каржаубая Нурумова и суициду Нурганата Гаипбаева находится на контроле Генеральной прокуратуры", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве призывают людей воздержаться от распространения недостоверной информации и доверять только официальным сообщениям уполномоченных органов.

Ранее в Министерстве внутренних дел сообщили, что расследование убийства 16-летнего Шерзата Болата ведется сразу по пяти статьям - по статье 99, части 2 ("Умышленное убийство"), статье 293, части 3 ("Хулиганство"), статье 115 ("Угроза"), статье 432 ("Укрывательство преступления") и статье 434 ("Недонесение о преступлении") УК РК.

9 декабря найдено тело дяди Шерзата Болата - Нурганата Гаипбаева. По предварительной информации, мужчина покончил с собой, оставив перед этим предсмертную записку.

Ранее отца Шерзата Болата задержали, полиция заявила о нападении с ножом.