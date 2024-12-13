Пересадили под угрозой снятия с рейса? “Предложение“ авиакомпании возмутило алматинку

Алматинка Тахмина Кибирова рассказала о неприятном случае, произошедшем с ней на борту рейса авиакомпании Air Astana. Автор опубликовала подробный пост . По ее словам, ее под угрозой снятия с рейса заставили пересесть в конец самолета, чтобы она сопроводила неизвестного ей подростка, передает Tengri Travel .

Фото ©️ Турар Казангапов

По словам Тахмины, перед вылетом из Астаны ей сообщили, что она обязана пересесть на другое место, несмотря на то, что автор публикации заранее выбрала место при онлайн-регистрации. Причина – необходимость посадить женщину рядом с подростком, который летел без сопровождения взрослых.

Тахмина Кибирова задалась вопросом, почему ответственность за несовершеннолетнего возложили на случайного пассажира.

"Возложены ли на меня обязательства, ответственность, в чем эти обязательства заключаются и где они заканчиваются? Должна ли я присматривать за юношей, предлагать ему свою помощь, спасать при ЧС, поддерживать психологически при турбулентности или это в целях безопасности юного пассажира, к которому может проявлять нездоровый интерес рядом сидящий пассажир мужчина?" – написала она.

Алматинка подчеркнула, что готова была помочь, если бы ей объяснили ситуацию и вежливо обратились с просьбой. Однако, по ее словам, вместо этого сотрудница наземной службы авиакомпании повысила голос и пригрозила снять ее с рейса, если она откажется пересесть. Ситуация оставила у Тахмины чувство разочарования.

"Все годы моей любви и благодарности к этой компании перечеркнул один человек. Разочарование и опустошение", – заключила она.



Фото: Facebook, скриншот корреспондента

Пользователи соцсети выразили поддержку Тахмине, обсуждая права пассажиров и методы работы авиакомпаний.

"Это какой-то треш", "За сопровождение вообще-то платят пассажиры. Интересно получается, деньги взяла компания, а обязанности свои заставила выполнять других пассажиров", "Беспредел! Прям неожиданно такое поведение от Air Astana", "Мы отправляем сына без сопровождения. С детьми бортпроводник сидит обычно. Странно", - написали пользователи под публикацией.

В комментариях одна из пользовательниц также отметила, что ее дочь оказалась в подобной ситуации, однако летела она рядом с мужчинами.

Фото: Facebook, скриншот корреспондента

Мы обратились за комментарием к представителям Air Astana, и нам ответили, что сотрудники соблюдали установленные правила.

"На данном рейсе находился несопровождаемый ребенок. Пассажиру предложили пересесть на место рядом с ребенком, так как в соответствии с правилами авиакомпании и для обеспечения безопасности ребенка рядом с ним должен сидеть только пассажир женского пола. Авиакомпания принесла извинения за причиненные неудобства", – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Однако Тахмина отметила, что после случившегося никто из авиакомпании с ней не связался и извинений не приносил.

Мы также поинтересовались у представителей авиакомпании, предлагалась ли пассажирке какая-либо компенсация, но в ответ получили пояснение, что перевозчик полностью исполнил свои обязательства по перевозке.

К слову, в сентябре этого года в сети обсуждали ситуацию с Бибигуль Тулегеновой, которая произошла во время посадки на рейс из Астаны в Алматы. Ее не хотели пускать в самолет в инвалидном кресле. Об инциденте сообщила друг семьи Ольга Савельева. По ее словам, с народной артисткой грубо обошлась сотрудница известной казахстанской авиакомпании, "которая контролировала проход авиапассажиров по рукаву на борт самолета".