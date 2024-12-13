Пересадили под угрозой снятия с рейса? “Предложение“ авиакомпании возмутило алматинку

Алматинка Тахмина Кибирова рассказала о неприятном случае, произошедшем с ней на борту рейса авиакомпании Air Astana. Автор опубликовала подробный пост. По ее словам, ее под угрозой снятия с рейса заставили пересесть в конец самолета, чтобы она сопроводила неизвестного ей подростка, передает Tengri Travel.
По словам Тахмины, перед вылетом из Астаны ей сообщили, что она обязана пересесть на другое место, несмотря на то, что автор публикации заранее выбрала место при онлайн-регистрации. Причина – необходимость посадить женщину рядом с подростком, который летел без сопровождения взрослых.
Тахмина Кибирова задалась вопросом, почему ответственность за несовершеннолетнего возложили на случайного пассажира.
"Возложены ли на меня обязательства, ответственность, в чем эти обязательства заключаются и где они заканчиваются? Должна ли я присматривать за юношей, предлагать ему свою помощь, спасать при ЧС, поддерживать психологически при турбулентности или это в целях безопасности юного пассажира, к которому может проявлять нездоровый интерес рядом сидящий пассажир мужчина?" – написала она.
Алматинка подчеркнула, что готова была помочь, если бы ей объяснили ситуацию и вежливо обратились с просьбой. Однако, по ее словам, вместо этого сотрудница наземной службы авиакомпании повысила голос и пригрозила снять ее с рейса, если она откажется пересесть. Ситуация оставила у Тахмины чувство разочарования.
"Все годы моей любви и благодарности к этой компании перечеркнул один человек. Разочарование и опустошение", – заключила она.
Фото: Facebook, скриншот корреспондента
Пользователи соцсети выразили поддержку Тахмине, обсуждая права пассажиров и методы работы авиакомпаний.
"Это какой-то треш", "За сопровождение вообще-то платят пассажиры. Интересно получается, деньги взяла компания, а обязанности свои заставила выполнять других пассажиров", "Беспредел! Прям неожиданно такое поведение от Air Astana", "Мы отправляем сына без сопровождения. С детьми бортпроводник сидит обычно. Странно", - написали пользователи под публикацией.
В комментариях одна из пользовательниц также отметила, что ее дочь оказалась в подобной ситуации, однако летела она рядом с мужчинами.
Фото: Facebook, скриншот корреспондента
Мы обратились за комментарием к представителям Air Astana, и нам ответили, что сотрудники соблюдали установленные правила.
"На данном рейсе находился несопровождаемый ребенок. Пассажиру предложили пересесть на место рядом с ребенком, так как в соответствии с правилами авиакомпании и для обеспечения безопасности ребенка рядом с ним должен сидеть только пассажир женского пола. Авиакомпания принесла извинения за причиненные неудобства", – отметили в пресс-службе авиакомпании.
Однако Тахмина отметила, что после случившегося никто из авиакомпании с ней не связался и извинений не приносил.
Мы также поинтересовались у представителей авиакомпании, предлагалась ли пассажирке какая-либо компенсация, но в ответ получили пояснение, что перевозчик полностью исполнил свои обязательства по перевозке.
К слову, в сентябре этого года в сети обсуждали ситуацию с Бибигуль Тулегеновой, которая произошла во время посадки на рейс из Астаны в Алматы. Ее не хотели пускать в самолет в инвалидном кресле. Об инциденте сообщила друг семьи Ольга Савельева. По ее словам, с народной артисткой грубо обошлась сотрудница известной казахстанской авиакомпании, "которая контролировала проход авиапассажиров по рукаву на борт самолета".
Комментарии0 комментарий(ев)