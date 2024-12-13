Сотни грузовиков застряли на границе Казахстана и России

На автомобильном пункте пропуска "Сырым" образовалась очередь из 450-500 грузовиков, направляющихся в Россию, передает Tengri Auto со ссылкой на Комитет госдоходов.

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По данным комитета, причиной стала неблагоприятная погода в Западно-Казахстанской и Самарской областях.

Снегопады и метели привели к временным ограничениям движения на федеральных трассах в России. По данным МЧС России, ограничения продлятся до 22:00 13 декабря.

Водителям грузовиков предложили переждать непогоду в кемпингах или изменить маршрут через другие пункты пропуска.

В Актюбинской области завершены основные работы по реконструкции автодороги Актобе - Кандыагаш, протяженность которой составляет 96 километров. На участке дороги организовано четырехполосное движение.

Общая длина автодорог региона достигает 1869 километров. В последние годы реконструкция охватила 117 километров трасс, а на 280 километрах выполнен средний ремонт.