Резкое похолодание придет в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - 14, 15 и 16 декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: accuweather.com

Погоду на большей части Казахстана будут определять северный и южный циклоны. 14-15 декабря прогнозируются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. 16 декабря - снег, на востоке, юго-востоке страны ожидается сильный снег. По республике ожидается гололед, туман, усиление ветра, метель.

"Понижение температуры воздуха ночью на северо-западе страны до 10-18 мороза, на севере, в центре до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке республики до 10-17 мороза, в горных районах до 20-27 мороза", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на зиму-2024/2025 в Казахстане. Отмечается, что в целом зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы с количеством осадков, превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.