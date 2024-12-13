«Возможно, путаница»: аким Алматинской области о своей зарплате в 2,4 млн и возможной отставке

Уйдет ли в отставку аким Алматинской области Марат Султангазиев в связи с ситуацией в Талгаре, и действительно ли его зарплата сопоставима с доходом премьер-министра Казахстана, составляя 2,5 миллиона тенге в месяц? Ответы на эти вопросы аким озвучил во время брифинга в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Главный редактор ИА «NewTimes.kz» Жанна Сагидулла подняла вопрос о размере заработной платы акима Алматинской области Марата Султангазиева. 9 декабря пресс-секретарь главы региона уточнила, что его оклад составляет 2 414 000 тенге. Для сравнения, зарплата премьер-министра и его заместителей составляет около 2,5 миллиона тенге.

Марат Султангазиев пояснил, что зарплата государственных служащих определяется в соответствии с единой тарифной сеткой. Она учитывает такие факторы, как стаж работы, занимаемая должность, а также объем и сложность выполняемых обязанностей. Он также отметил, что возможные расхождения в озвученных суммах могут быть связаны с разницей между начисленной и фактически получаемой зарплатой.

«Поэтому здесь разницы быть не может. Возможно, путаница где-то в начисляемой зарплате, и получаемой непосредственно», - ответил аким.

Во время брифинга главе Алматинской области задали вопрос о ситуации в Талгаре. Журналист Даурен Ерболат поинтересовался, планирует ли он подать в отставку.

Марат Султангазиев ответил, что его работа включает не только решение вопросов, связанных с происшествиями в Талгаре, но и другие важные аспекты — экономические, социальные. По его словам, решение об отставке, если возникнет такая необходимость, будет зависеть от воли народа.