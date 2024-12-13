Астана. 13 декабря. КазТАГ – Казахстанцы смогут заказывать товары с зарубежных маркетплейсов через eGov Mobile, сообщает пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».
«Для eGov Mobile сотрудничество с национальным оператором АО «Казпочта» означает расширение спектра услуг для населения. Сегодня в приложении доступны различные услуги, которыми можно воспользоваться онлайн», - говорится в сообщении.
Сообщается, что сервис Qazpost предоставляет возможность совершать международные покупки на мировых платформах, таких как Amazon, AliExpress и других. Он включает два направления: дропшиппинг Keruen — доставка из США, Европы и Китая, и Keden — таможенное декларирование.
По данным, в разделе «Keruen – Доставка из-за рубежа» отображаются стоимость и сроки доставки. Также доступен калькулятор расчета стоимости доставки, включая крупногабаритные посылки. Пользователь может добавить ожидаемую посылку для отслеживания, нажав на кнопку «Добавить ожидаемую посылку», заполнив все необходимые поля и нажав «Отправить».
«В разделе «Keden – Таможенные услуги» есть возможность рассчитать пошлину и ознакомиться с часто задаваемыми вопросами. Для удобства пользователей предусмотрена поисковая строка, где по трек-номеру посылки или номеру телефона можно получить полную информацию по ранее отправленной заявке», - дополняется в сообщении.
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