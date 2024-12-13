Рубль продолжает влиять на рост доллара в Казахстане: что будет происходить с курсом на следующей неделе

Под влиянием каких факторов доллар продолжает дорожать на этой неделе и что будет происходить с курсом в дальнейшем, в материале Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

На текущей неделе курс национальной валюты продолжил ослабление. В пятницу, 13 декабря, средневзвешенный курс доллара составил 522,49 тенге согласно данным KASE.

Во всем виноват рубль

Аналитики, опрошенные Zakon.kz, сошлись во мнении, что ослабление тенге связано с падением российского рубля на этой неделе. В частности, об этом говорит главный аналитик АФК Рамазан Досов.

"Текущая динамика курса тенге действительно может быть в большей степени связана с падением рубля как из-за тесных экономических взаимосвязей, так и психологического фактора – в ответ на падение рубля экономические субъекты внутри страны начинают покупать инвалюту, что усиливает спекулятивное давление на тенге". Рамазан Досов

Фото: Национальный банк РК

Ситуация усугубляется низкими ценами на нефть и прогнозами по профициту сырья в 2025 году, глобальным укреплением доллара на ожиданиях проведения протекционистской политики новой администрацией Белого дома, а также необходимостью осуществления платежей по импорту и внешнему долгу перед завершением календарного года.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали также отмечает, что воздействие динамики курса российской валюты на тенге продолжает быть одним из базовых факторов курсообразования валюты Казахстана.

"Преимущественно это происходит по линии спроса на импорт, но также наблюдается канал влияния посредством дифференциала ожиданий курсов тенге и рубля к основным валютам". Жаннур Ашигали

Тенге связан с рублем – в последние дни корреляция выглядит прочной и пока не планирует разрушаться или слабеть, считает аналитик Анна Бодрова. По словам эксперта, это связано с активными торгово-экономическими отношениями между Россией и Казахстаном.

"В этом свете динамика рубля действительно влияет на траекторию тенге больше, чем это хотелось бы замечать. У доллара США нет перспектив уверенно вернуться ниже 100 рублей, потому что фундаментальных факторов давления для российской валюты более чем достаточно. Это значит, что и тенге пока останется в слабой позиции к иностранным валютам. Хотя по мере снижения волатильности можно рассчитывать и на коррекции тенге в парах с долларом и евро". Анна Бодрова

Прогноз на будущее

Рамазан Досов полагает, что рубль может сохранить высокую волатильность на краткосрочном горизонте. Так, на текущей неделе стало известно, что ЕС и США намерены усилить санкционное давление против РФ перед приходом новой администрации Белого дома. По сообщениям СМИ, новые ограничения будут направлены в том числе на танкеры, перевозящие российскую нефть.

Помимо этого, на следующей неделе также ожидается последнее в уходящем году заседание Банка России.

"В случае если рубль продолжит падать, монетарный регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку, которая в моменте составляет рекордную отметку в 21%. Кроме того, власти РФ могут повысить уровень обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также продлить отмену покупки инвалюты в рамках бюджетного правила для приостановки дальнейшей девальвации рубля. Эти меры смогут стабилизировать курс рубля при вводе жестких санкций со стороны США".Рамазан Досов

Эксперт также напомнил, что у Нацбанка РК и правительства также достаточно инструментов для стабилизации валютного рынка в Казахстане, в том числе: дальнейшее повышение базовой ставки, проведение интервенций на валютном рынке, увеличение изъятия тенговой ликвидности из рынка, повышение нормы об обязательной продаже валютной выручки субъектами КГС, а также продажа части валютной составляющей из ЕНПФ до уровня 30% – как это было до сентября 2024 года.

Жаннур Ашигали говорит, что на текущий период курс тенге продолжает испытывать незначительные колебания, которые сформируют среднесрочный коридор курса, и тем самым зафиксирует этот коридор на 5-8% выше. Он считает, что вероятность дальнейшего резкого ослабления курса маловероятна.

В отношении курсообразования на перспективу недели незначительные изменения курса возможны, однако они не подразумевают характер существенной переоценки. Основные факторы формирования курса – это по–прежнему бюджетные цели трансфертов из Нацфонда РК, дифференциал ставок в тенге и в инвалюте, сезонный спрос на иностранную валюту в конце календарного года.Жаннур Ашигали

Анна Бодрова считает, что на новой неделе декабря динамика тенге останется схожей с той, что наблюдалась на уходящей неделе. При этом активность Нацбанка по предоставлению иностранной валюты внутреннему рынку не может нивелировать внешнего давления на тенге.

По оценкам аналитика, на предстоящей неделе колебания курсов валют могут быть следующими: доллар США – 510-535 тенге, евро – 540-555 тенге, рубль – 4,90-5,12 тенге, китайский юань – 71-73 тенге.