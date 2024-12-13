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13.12.2024, 17:33

Штраф 11 миллионов? Проверили новую рассылку в сети

Новости Казахстана 0 599

В последние дни по мессенджерам активно распространяется уведомление о повышении штрафов за различные нарушения с 1 января 2025 года. Мы проверили эту информацию в кодексе об административных правонарушениях. Подробнее - в материале Tengri Life.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Информация, рассылаемая в мессенджерах, действительно оказалась правдивой. Новая стоимость штрафов связана с ростом месячного расчетного показателя (МРП), который в следующем году составит 3932 тенге, что на 240 тенге больше, чем в 2024 году. Повышение коснется как автомобилистов, так и пешеходов, а также нарушителей общественного порядка.

Фото: размеров штрафов в 2025 году, скриншот корреспондента

Какой размер штрафов за нарушения в общественных местах

  • За оскорбление государственной символики штраф составляет 3 тысячи МРП (11 796 000 тенге).
  • За проявление неуважения медицинских и фармацевтических работников предусмотрен штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге).
  • За оскорбление врачей и учителей штраф составляет 10 МРП (39 320 тенге).
  • За нецензурную брань в общественном месте – 20 МРП (78 640 тенге).
  • За плевки и выброс мусора в неположенном месте – 5 МРП (19 660 тенге). При повторном нарушении в течение года штраф удваивается до 10 МРП.
  • За шум в ночное время после 22:00 – 5 МРП (19 660 тенге).
  • Родителей привлекут к штрафу в 3 МРП (11 796 тенге) за нахождение их ребенка в развлекательных заведениях после 22:00 без сопровождения. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 7 МРП (27 524 тенге).

Какой размер штрафов за нарушения на дорогах

  • За переход дороги в неположенном месте – 2 МРП (7 864 тенге), повторное нарушение – 10 МРП (39 320 тенге).
  • Штраф за неоплаченный проезд в общественном транспорте теперь составляет 2 МРП (7 864 тенге).
  • Превышение скорости на 10–20 км/ч обойдется в 5 МРП (19 660 тенге), на 20–40 км/ч – 10 МРП (39 320 тенге), а свыше 40 км/ч – 20 МРП (78 640 тенге). Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 30 МРП (117 960 тенге).
  • За езду за рулем без документов – 5 МРП (19 660 тенге).
  • За проезд на красный свет – 10 МРП (39 320 тенге), повторное нарушение – 15 МРП (58 980 тенге).

Подробнее о том, на сколько и за какие нарушения вырастут штрафы в 2025 году для автомобилистов, мы рассказывали в материале.

Отметим, что рост штрафов обусловлен увеличением МРП на 6,1 процента, что повлияет на суммы практически во всех категориях.

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