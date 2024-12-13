Штраф 11 миллионов? Проверили новую рассылку в сети

В последние дни по мессенджерам активно распространяется уведомление о повышении штрафов за различные нарушения с 1 января 2025 года. Мы проверили эту информацию в кодексе об административных правонарушениях. Подробнее - в материале Tengri Life .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Информация, рассылаемая в мессенджерах, действительно оказалась правдивой. Новая стоимость штрафов связана с ростом месячного расчетного показателя (МРП), который в следующем году составит 3932 тенге, что на 240 тенге больше, чем в 2024 году. Повышение коснется как автомобилистов, так и пешеходов, а также нарушителей общественного порядка.

Фото: размеров штрафов в 2025 году, скриншот корреспондента

Какой размер штрафов за нарушения в общественных местах

За оскорбление государственной символики штраф составляет 3 тысячи МРП (11 796 000 тенге).

За проявление неуважения медицинских и фармацевтических работников предусмотрен штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге).

За оскорбление врачей и учителей штраф составляет 10 МРП (39 320 тенге).

За нецензурную брань в общественном месте – 20 МРП (78 640 тенге).

За плевки и выброс мусора в неположенном месте – 5 МРП (19 660 тенге). При повторном нарушении в течение года штраф удваивается до 10 МРП.

За шум в ночное время после 22:00 – 5 МРП (19 660 тенге).

Родителей привлекут к штрафу в 3 МРП (11 796 тенге) за нахождение их ребенка в развлекательных заведениях после 22:00 без сопровождения. При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 7 МРП (27 524 тенге).

Какой размер штрафов за нарушения на дорогах

За переход дороги в неположенном месте – 2 МРП (7 864 тенге), повторное нарушение – 10 МРП (39 320 тенге).

Штраф за неоплаченный проезд в общественном транспорте теперь составляет 2 МРП (7 864 тенге).

Превышение скорости на 10–20 км/ч обойдется в 5 МРП (19 660 тенге), на 20–40 км/ч – 10 МРП (39 320 тенге), а свыше 40 км/ч – 20 МРП (78 640 тенге). Повторное нарушение в течение года увеличивает штраф до 30 МРП (117 960 тенге).

За езду за рулем без документов – 5 МРП (19 660 тенге).

За проезд на красный свет – 10 МРП (39 320 тенге), повторное нарушение – 15 МРП (58 980 тенге).

Подробнее о том, на сколько и за какие нарушения вырастут штрафы в 2025 году для автомобилистов, мы рассказывали в материале.

Отметим, что рост штрафов обусловлен увеличением МРП на 6,1 процента, что повлияет на суммы практически во всех категориях.