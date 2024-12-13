С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет нововведение

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Если быть точнее, медорганизации в Казахстане разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны.

"Система будет действовать с января 2025 года. Приказ уже подписан. Если на медорганизацию будет поступать очень много жалоб, будут находить дефекты при мониторинге, то они будут попадать в "красную" зону. В медорганизациях, которые попали "красную" и "желтую" зоны, будет проводиться более детальное изучение качества оказания медпомощи и мониторинг договорных обязательств. По итогам будут выработаны рекомендации и решения по совершенствованию процессов оказания медпомощи", - объяснила Саркенова.

Если же клиника не имеет нарушений и отклонений при оказании медицинской помощи, то она автоматически будет попадать в "зеленую" зону. Вот только увидеть рейтинг той или иной медорганизации казахстанцы пока не смогут. Возможно, в будущем эта информация может появиться на сайте фонда.

"Мы хотим сделать это следующим этапом и публиковать на сайте фонда. Но сможем только с согласия медорганизаций. Пока этого в планах и в приказе нет", - добавила Саркенова.

Ожидается, что в "красную" зону попадет 28 процентов поставщиков медуслуг, в "желтую" – 47 процентов, в "зеленую" – 25 процентов.