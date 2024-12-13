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13.12.2024, 18:11

С 2025 года больницы и поликлиники Казахстана ждет нововведение

Новости Казахстана 0 769

Фонд социального медицинского страхования внедряет систему управления рисками (СУР), согласно которой медорганизации будут делить на зоны низкого, среднего или высокого риска. Подробности рассказала замглавы Фонда социального медицинского страхования Индира Саркенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Если быть точнее, медорганизации в Казахстане разделят на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны.

"Система будет действовать с января 2025 года. Приказ уже подписан. Если на медорганизацию будет поступать очень много жалоб, будут находить дефекты при мониторинге, то они будут попадать в "красную" зону. В медорганизациях, которые попали "красную" и "желтую" зоны, будет проводиться более детальное изучение качества оказания медпомощи и мониторинг договорных обязательств. По итогам будут выработаны рекомендации и решения по совершенствованию процессов оказания медпомощи", - объяснила Саркенова.

Если же клиника не имеет нарушений и отклонений при оказании медицинской помощи, то она автоматически будет попадать в "зеленую" зону. Вот только увидеть рейтинг той или иной медорганизации казахстанцы пока не смогут. Возможно, в будущем эта информация может появиться на сайте фонда.

"Мы хотим сделать это следующим этапом и публиковать на сайте фонда. Но сможем только с согласия медорганизаций. Пока этого в планах и в приказе нет", - добавила Саркенова.

Ожидается, что в "красную" зону попадет 28 процентов поставщиков медуслуг, в "желтую" – 47 процентов, в "зеленую" – 25 процентов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Напоминает мораль из известной басни "А вы друзья как не садитесь все в музыканты не годитесь"
13.12.2024, 14:13
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