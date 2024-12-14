Новые экономические зоны появятся в Казахстане

По информации ведомства, данные мультимодальные центры появятся на базе аэропортов Астаны, Алматы, Шымкента, Актау, Караганды и Актобе. На территории СЭЗ будет действовать специальный правовой режим.

В случае успеха подобные зоны будут внедрены и в других региональных воздушных гаванях, где необходим особый экономический режим.

По информации министерства, аэропорты Астаны, Актобе, Караганды и Шымкента подали заявки на рассмотрение предложения и концепции своих проектов в министерство промышленности и строительства. Ведомство, в свою очередь, должно вынести вопросы на экспертный совет из представителей министерств национальной экономики, финансов и НПП "Атамекен".

При положительном решении будет решаться вопрос о размерах финансирования. Далее ожидается разработка и согласование с госорганами соответствующего проекта постановления.

Две другие воздушные гавани совместно с местными исполнительными органами уже готовят финансово-экономическое обоснование. Также определяются границы земель для СЭЗ.

В том числе по аэропорту Актобе уже разрабатывается проект постановления по созданию зон.

В министерстве отметили, что создание мультимодальных центров логистики позволит привлечь инвестиции, а также увеличить конкурентоспособность отечественных товаров на мировых рынках за счет улучшения доступа к транспортным маршрутам и снижения времени доставки.