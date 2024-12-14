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14.12.2024, 08:46

С какого возраста можно давать детям гаджеты

Новости Казахстана 0 409

С какого возраста можно давать детям гаджеты? Наверняка этим вопросом хотя бы раз задавался каждый родитель. Как рассказала корреспонденту Tengrinews.kz психолог городской поликлиники №21 Алматы Гульнара Абдраимова, родителям необходимо следить за времяпрепровождением детей в электронных устройствах и в виртуальном мире.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Гаджеты – важная часть современной жизни. Сегодня в каждой семье их используют сверх допустимой меры. На каждого члена семьи, включая грудного ребенка, приходится от двух и более гаджетов. Если раньше в общественных местах детей успокаивали куклами и машинками, то сейчас - только гаджетами. Да, дети сейчас все меньше играют в подвижные игры. Вместо друзей по двору у них виртуальные "друзья" в соцсетях. В гаджетах, как и у всякого явления, есть свои плюсы и минусы. Они должны быть в жизни детей, но под контролем взрослых и дозированно. Если сравнить пользу и вред гаджетов, то вреда гораздо больше", - говорит психолог.

Однако накладывать полное табу на использование электронных устройств смысла нет, считает специалист. Разумное и контролируемое использование гаджетов ребенком не принесет вреда.

Безопасно проводить время с гаджетами можно, если придерживаться правил:

  • до 2 лет малышам не давать гаджеты вообще;
  • с 3 до 4 лет - не более получаса в день;
  • в 5-6 лет – 1 час в день;
  • в 7-9 лет – 1,5 часа в день;
  • в 10- 13 лет – до 2 часов в день;
  • с 14 -16 лет – до 3 часов в день.

"Со стороны родителей должно быть постоянство при запретах. Запомните: привычка, вредная или полезная, формируется 3-4 недели", - отмечает Гульнара Абдраимова.

Специалист напоминает: чтобы у ребенка не было чрезмерного привыкания к гаджетам, нужно занимать его спортивными секциями, кружками, организовать ему интересный разноплановый досуг, игрушки, спортинвентарь, материалы для рукоделия и не игнорировать родительский контроль в интернете.

Ранее главный внештатный детский психиатр Алматы, заведующая детским стационарным отделением Центра психического здоровья Ольга Александрова рассказала, что бесконтрольное пользование смартфонами у детей может привести к печальным последствиям. Одно из них - так называемый цифровой аутизм.

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