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14.12.2024, 10:40

Сумки по цене квартир: обзор гардероба Перизат Кайрат

Новости Казахстана 0 462

Агентство финмониторинга опубликовало видео изъятого имущества Перизат Кайрат, которую обвиняют в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, которые казахстанцы собирали для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Среди изъятых предметов — впечатляющая коллекция из 54 люксовых сумок и аксессуаров, которые стали темой обсуждения не только в социальных сетях, но и в кругах модных экспертов, передает Tengri Life.

Фото: Перизат Кайрат/Instagram
Фото: Перизат Кайрат/Instagram

Tengri Life поговорил со стилистом Жансаей Амиршарипкызы из Алматы, чтобы узнать детальнее о конфискованных сумках и украшениях Кайрат. Среди коллекции нашлись модели от самых известных брендов: Hermès, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Gucci, Fendi и многих других. Их общая стоимость превышает 110 миллионов тенге. Некоторые из сумок достать сложно даже богачам.

Hermès Birkin

Сумки Hermès Birkin считаются не только статусным аксессуаром, но и инвестиционным активом. В коллекции Перизат заметили модель Birkin из кожи Togo цвета Gold - одного из самых востребованных оттенков.

Эти сумки невероятно сложно достать. Даже для покупки в бутике необходимо наладить отношения с консультантом и ждать в очереди от года до трех лет. Эксклюзивная Hermès Birkin выполнена из обычной для таких сумок кожи, однако она очень устойчива к царапинам. Высокая стоимость заключается в цвете - это один из самых желанных среди поклонников бренда оттенков, - объяснила Жансая.

Сложности в приобретении таких сумок заставляют многих казахстанских модниц обращаться к реселлерам — профессиональным байерам, которые помогают создавать "историю покупок" в бутике, чтобы повысить шансы на получение эксклюзивных моделей.

Кадр из видео АФМ

Высокая стоимость Birkin обусловлена несколькими факторами:

  • ручное производство. На создание одной сумки уходит от 18 до 48 часов, каждая деталь проверяется вручную;
  • редкость. Hermès производит ограниченное количество Birkin в год, а редкие модели, такие как Himalaya, становятся настоящими трофеями коллекционеров;
  • материалы. Кожа теленка Togo, экзотические материалы вроде крокодила или аллигатора, а также детали из золота или платины делают каждую сумку уникальной.

Из-за сложности ее покупки в магазине, на вторичном рынке стоимость Birkin вырастает в несколько раз. Например, редкая модель Himalaya на аукционах достигает нескольких сотен тысяч долларов.

Lady Dior

Еще одной знаковой моделью коллекции стала сумка Lady Dior. У Перизат их несколько штук. Эта модель была создана в 1994 году и получила мировую известность благодаря принцессе Диане, которая впервые появилась с ней в Париже в 1995 году. В ее честь сумка и была переименована.

Lady Dior изготавливается из премиальных материалов — кожи ягненка, экзотических видов кожи — и украшена культовой стеганой текстурой Cannage, вдохновленной узорами на стульях из дома Dior. Стоимость модели варьируется от 5000 до 10 000 долларов, в зависимости от материалов и лимитированности.

Фото: dior.com, кадр из видео АФМ

Chanel

Среди конфискованных аксессуаров мы заметили также культовые модели Chanel, такие как Jumbo Double Flap и Mini Vanity Bag. Эти сумки отличаются не только элегантным дизайном, но и продуманной функциональностью. Например, в свое время двойной клапан Flap Bag стал инновацией, позволившей сделать сумку не только стильной, но и удобной. Стоимость их, конечно же, учитывает все эти особенности.

Chanel - это всегда универсальность. Их сумки можно носить и с вечерними платьями, и с повседневной одеждой, - отметила Жансая.

Фото: Кадр из видео АФМ

Помимо Hermès, Dior и Chanel, коллекция Перизат включает и другие популярные бренды. Например, Jacquemus Le Calino — трендовая модель последних лет — и культовые сумки Louis Vuitton с монограммой.

Фото: jacquemus.com, Кадр из видео АФМ 

Фото: fendi.com, Кадр из видео АФМ 

Фото: fendi.com, Кадр из видео АФМ

Вместе с сумками в конфискованное имущество вошли ювелирные изделия от Cartier, Graff, Bulgari, Rolex и других знаменитых домов на общую сумму больше 70 миллионов тенге. Эти украшения стали популярны благодаря своей универсальности и узнаваемости, а их стоимость на вторичном рынке часто превышает первоначальную.

Изделий, которые были бы в ограниченном количестве, я среди коллекции не вижу. Большая часть коллекции — это ходовые модели, которые легко найти у реселлеров или в люксовых бутиках. Однако ценность таких сумок заключается не только в их доступности, но и в способности подчеркнуть статус владельца, — подытожила Жансая Амиршарипкызы. 

"Какая-то детская травма что ли, столько себе нахапать?", "Жалко богатых за их нищенскую душонку", "25 миллионов за сумку! Что в ней на 25 миллионов? Мир сошел с ума", "Никакого вкуса нет, только погоня за брендами и этикетками. Сумки и украшения страшные, выпущенные известными брендами для дорогого сегмента масс-маркета", "На что человек надеется, покупая столько роскоши? Думает, что никто не заметит?", "В чем ценность этих сумок?" - задались вопросом пользователи.

Во сколько обошлась персонализация аксессуаров

Мы заметили на многих брендовых сумках Перизат Кайрат ее именной логотип PK. Нам стало интересно, в какую "копеечку" ей это обошлось.

Как отметила Жансая, персонализация сумок становится все более популярной. Louis Vuitton, Dior и Gucci предоставляют возможность нанести инициалы или другие элементы декора. Стилист рассказала, что такая услуга чаще всего предлагается бесплатно. Например, Dior включает в базовую стоимость три шарма с буквами, а за дополнительные символы взимается плата — около 50 евро за букву.

Многие люксовые бренды предлагают персонализацию сумок, включая нанесение инициалов, бесплатно. Персонализация - это как способ маркетинга, у большинства есть возможность персонализировать сумки или аксессуары с помощью тиснения золотыми буквами, - рассказала стилист.

Фото: fendi.com, Кадр из видео АФМ

Напомним: ранее стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков.

Заподозрили в хищении 1,5 миллиарда тенге: что известно о Перизат Кайрат

Позже стало известно, что Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины.

С санкции суда арестована недвижимость и имущество соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат.

 

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