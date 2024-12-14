"Продал один вейп": жителю Шымкента вынесли приговор

Продавец в магазине мобильных телефонов в Шымкенте, зная, что продавать и растространять вейпы незаконно, продал одну электронную сигарету “ELFBAR” на сумму 15 000 тенге. После мужчина предстал перед судом, передает Liter.kz .

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Житель Шымкента обвинялся по статье 301-1 частью1 “Продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них” УК РК.

Вина подсудимого доказана его показаниями, показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключением специалиста и другими доказательствами собранными по делу.

Прокурор просил суд назначить наказание подсудимому в виде привлечения к общественным работам на 100 (сто) часов.

Подсудимый полностью признав вину, чистосердечно раскаялся и просил суд назначить мягкий вид наказания.

Суд, при назначении наказания учел наличие смягчающих обстоятельств, в виде признание вины и чистосердечное раскаяния в содеянном. Отягчающие обстоятельства судом не установлено.

Судом, А. признан виновным по статье по статье 301-1 ч.1 УК и назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 100 (сто) часов, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.