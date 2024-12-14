Токаев подписал изменения в республиканский бюджет на 2024-2026 годы

Сегодня, 14 декабря 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан “О республиканском бюджете на 2024-2026 годы”, сообщает Liter.kz .

Фото: Акорда

Информация об этом размещена на официальном сайте Акорды.

13 ноября депутаты уточнили, что параметры расходов и дефицита бюджета были скорректированы с учетом остатков бюджетных средств за 2023 год в размере 61,3 млрд тенге.

Отметим, что 4 декабря Токаев также подписал закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы.