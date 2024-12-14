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14.12.2024, 14:02

С кем сыграет сборная Казахстана по футболу в отборе на ЧМ-2026

Новости Казахстана 0 411

В швейцарском Цюрихе прошла жеребьёвка европейской квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщает Sportburo.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Казахстан попал в группу J, где сыграет против Бельгии, Уэльса, Македонии и Лихтенштейна.

На чемпионат мира 2026 года от УЕФА квалифицируются 16 сборных. Напрямую в финальную стадию выходят 12 победителей групп, а четыре оставшихся путёвки разыграют в стыковых матчах с участием 12 команд, занявших вторые места, а также четырёх сборных, попавших через Лигу наций.

Квалификационные матчи пройдут с марта по ноябрь 2025 года, стыковые игры – в марте 2026 года. 

Результаты жеребьёвки ЧМ-2026:

  • Группа А: победитель матча Германия – Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург.
  • Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.
  • Группа C: проигравший матча Португалия – Дания, Греция, Шотландия, Беларусь.
  • Группа D: победитель матча Франция – Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.
  • Группа E: победитель матча Испания – Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария.
  • Группа F: победитель матча Португалия – Дания, Венгрия, Ирландия, Армения.
  • Группа G: проигравший матча Испания – Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта.
  • Группа H: Австрия, Румыния, Босния, Кипр, Сан-Марино.
  • Группа I: проигравший матча Германия – Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова.
  • Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн.
  • Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра.
  • Группа L: проигравший матча Франция – Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Финальная стадия чемпионата мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в трёх странах Северной Америки: Канаде, Мексике и США.

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