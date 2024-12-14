За чертой бедности: свыше миллиона казахстанцев выживают на 54 тыс тенге

По итогам III квартала этого года 1,1 млн казахстанцев выживали на доходы ниже прожиточного минимума (54,2 тыс. тенге), а это 5,4% от всего населения. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года бедных стало меньше на 2,1%, сообщает Бюро нацстатистики.

При этом один житель страны в среднем тратит около 100 тыс. тенге в месяц на потребление. Таким образом, видно, что более чем у миллиона казахстанцев расходы на минимальные нужды превышают доходы почти в два раза.

Самый высокий уровень бедности остается в Туркестанской области – 200 тыс. человек (8,8% от всего населения региона). Однако показатель немного снизился в сравнении с прошлым годом (-2,4%).

Далее следует область Абай: здесь доля бедного населения составляет 8,6% – 51,8 тыс. человек (-1,4%), а в области Жетісу – 8,1%, или 56,5 тыс. человек (-13,2%).

Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Астане – 2,8% (42,7 тыс. человек). Но если сравнить количество малообеспеченных с прошлым годом, то заметен рост на 14,1%.

В Карагандинской области бедных тоже стало больше – 37,8 тыс. человек (+21,6%), или 3,3% от всего населения региона, в Атырауской – 25,6 тыс. человек (+24,3%), или 3,6%.

Ведомство также предоставило статистику по размерам домашних хозяйств, в которых проживают казахстанцы с доходами ниже прожиточного минимума. Оказалось, что из 1,1 млн бедного населения в семьях из пяти и более человек живут 919,1 тыс. казахстанцев (-1,3%).

В семьях из четырех лиц – 101,4 тыс. человек (-9,3%), из трех лиц – 42,4 тыс. (-13,7%), из двух лиц – 18,7 тыс. (+1,5 раза), а из одного лица – 335 человек (-семь раз).