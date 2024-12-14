18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.49
547.88
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.12.2024, 15:44

За чертой бедности: свыше миллиона казахстанцев выживают на 54 тыс тенге

Новости Казахстана 0 344

В столице стало больше бедных, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По итогам III квартала этого года 1,1 млн казахстанцев выживали на доходы ниже прожиточного минимума (54,2 тыс. тенге), а это 5,4% от всего населения. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года бедных стало меньше на 2,1%, сообщает Бюро нацстатистики.

При этом один житель страны в среднем тратит около 100 тыс. тенге в месяц на потребление. Таким образом, видно, что более чем у миллиона казахстанцев расходы на минимальные нужды превышают доходы почти в два раза.

Самый высокий уровень бедности остается в Туркестанской области – 200 тыс. человек (8,8% от всего населения региона). Однако показатель немного снизился в сравнении с прошлым годом (-2,4%).

Далее следует область Абай: здесь доля бедного населения составляет 8,6% – 51,8 тыс. человек (-1,4%), а в области Жетісу – 8,1%, или 56,5 тыс. человек (-13,2%).

Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Астане – 2,8% (42,7 тыс. человек). Но если сравнить количество малообеспеченных с прошлым годом, то заметен рост на 14,1%.

В Карагандинской области бедных тоже стало больше – 37,8 тыс. человек (+21,6%), или 3,3% от всего населения региона, в Атырауской – 25,6 тыс. человек (+24,3%), или 3,6%.

Ведомство также предоставило статистику по размерам домашних хозяйств, в которых проживают казахстанцы с доходами ниже прожиточного минимума. Оказалось, что из 1,1 млн бедного населения в семьях из пяти и более человек живут 919,1 тыс. казахстанцев (-1,3%).

В семьях из четырех лиц – 101,4 тыс. человек (-9,3%), из трех лиц – 42,4 тыс. (-13,7%), из двух лиц – 18,7 тыс. (+1,5 раза), а из одного лица – 335 человек (-семь раз).

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...