Пьяный астанчанин угнал незапертое авто и врезался в столб

В Астане 24-летний парень не только нелегально завладел чужим транспортом, но и сел за руль, будучи в нетрезвом состоянии, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции района «Алматы» установили личность угонщика.

По предварительным данным, молодой человек в ночное время вышел на улицу в алкогольном состоянии. Он увидел во дворе жилого дома незапертую автомашину Mercedes Е-230. Ключи от автомобиля находились в замке зажигания. Пьяный астанчанин завладел транспортным средством и отправился кататься по городу. Но через некоторое время он врезался в столб, причинив материальный ущерб на сумму три миллиона тенге.